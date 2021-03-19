В СЕ намерены добиваться от России выполнения решения ЕСПЧ по Навальному
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Совет Европы будет и дальше добиваться от России выполнения решения ЕСПЧ в ситуации с Алексеем Навальным, заявил спецпредставитель правительства при председательстве Германии в Комитете министров Совета Европы, министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот; Москва уже называла подобные заявления вмешательством во внутренние дела РФ.
"Алексей Навальный был помещен под стражу, и его заключение в тюрьму и решение от 16 февраля идет вразрез с решением ЕСПЧ. Мы считаем такую ситуацию недопустимой и планируем и дальше добиваться выполнения решения ЕСПЧ Российской Федерацией", - сказал Рот на заседании постоянного комитета ПАСЕ в режиме видеоконференции.
До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе. Делегацию России в ассамблее в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации. Несмотря на это, практически на каждой зимней сессии полномочия делегации России опротестовываются европейскими парламентариями. В этом году ситуация повторилась.
Кроме того, она усложнилась еще и принятием ЕСПЧ решения в отношении Навального. ЕСПЧ 16 февраля призвал РФ в качестве обеспечительной меры освободить Навального, которому суд в Москве в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу "Ив Роше".
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В Москве это назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.
Сразу после решения ЕСПЧ стали звучать мнения, что Россия может быть исключена из Совета Европы из-за неисполнения решения суда. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил попыток инициировать трехсторонней процедуры по исключению России из Совета Европы, но высказал надежду на то, что странам хватит "здравого ума" не прекращать диалог с РФ. Чуть позже он признал, что "почвы для сотрудничества с Советом Европы осталось крайне мало, никакие темы, которые мы предлагаем в качестве объединительных, там не поддерживаются".