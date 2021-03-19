https://ria.ru/20210319/natsisty-1601932385.html

Опубликованы кадры задержания сторонников украинской неонацистской группы

Опубликованы кадры задержания сторонников украинской неонацистской группы

Следственный комитет опубликовал видео задержания сторонников украинского неонацистского сообщества "МКУ" в Геленджике. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T10:44

2021-03-19T10:44

2021-03-19T10:44

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киев

украина

происшествия

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео задержания сторонников украинского неонацистского сообщества "МКУ" в Геленджике.На кадрах видно, как силовики выводят в наручниках одного из членов группировки. Затем сотрудники ведомства показывают изъятые нацистские материалы, наклейки, а также ножи и кастеты.Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Геленджике и Ярославле 14 сторонников украинской неонацистской группы "М.К.У.", лидер которой в прошлом году призывал устраивать теракты в России. Радикалы на допросах признались, что их группа образовалась в 2019 году "под идеологическим воздействием" гражданина Украины Егора Краснова, использовавшего в Сети псевдоним "Егор Яковлев".Он и другие члены "МКУ" в дальнейшем пересылали в Россию из Киева и Харькова инструкции по подготовке терактов, массовых убийств и других насильственных акций. Для демонстрации "приверженности нацистской идеологии" члены сообщества сжигали копию Знамени Победы.

https://ria.ru/20210317/terakt-1601586283.html

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Задержание подозреваемых в организации экстремистского сообщества в Краснодарском крае. Кадры СК В 2018 году житель Геленджика, придерживающийся правоэкстремистских идей, вместе с единомышленником организовал и создал экстремистскую организацию, основной деятельностью которой являлось совершение преступлений в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства, а также возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. В экстремистское сообщество было вовлечено еще 12 человек. Его участники с целью подготовки к преступлениям экстремистской направленности проводили занятия по рукопашному бою и отработке навыков владения холодным и огнестрельным оружием. Подозреваемые наносили на здания и сооружения Геленджика изображения националистического характера. 2021-03-19T10:44 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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харьков, киев, украина, происшествия