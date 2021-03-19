Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210319/natsisty-1601932385.html
Опубликованы кадры задержания сторонников украинской неонацистской группы
Опубликованы кадры задержания сторонников украинской неонацистской группы
Следственный комитет опубликовал видео задержания сторонников украинского неонацистского сообщества "МКУ" в Геленджике. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:44
2021-03-19T10:44
харьков
киев
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601927830_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7a6fb0555c1a1b5bc91aadd50b0c1b98.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео задержания сторонников украинского неонацистского сообщества "МКУ" в Геленджике.На кадрах видно, как силовики выводят в наручниках одного из членов группировки. Затем сотрудники ведомства показывают изъятые нацистские материалы, наклейки, а также ножи и кастеты.Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Геленджике и Ярославле 14 сторонников украинской неонацистской группы "М.К.У.", лидер которой в прошлом году призывал устраивать теракты в России. Радикалы на допросах признались, что их группа образовалась в 2019 году "под идеологическим воздействием" гражданина Украины Егора Краснова, использовавшего в Сети псевдоним "Егор Яковлев".Он и другие члены "МКУ" в дальнейшем пересылали в Россию из Киева и Харькова инструкции по подготовке терактов, массовых убийств и других насильственных акций. Для демонстрации "приверженности нацистской идеологии" члены сообщества сжигали копию Знамени Победы.
https://ria.ru/20210317/terakt-1601586283.html
харьков
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Задержание подозреваемых в организации экстремистского сообщества в Краснодарском крае. Кадры СК
В 2018 году житель Геленджика, придерживающийся правоэкстремистских идей, вместе с единомышленником организовал и создал экстремистскую организацию, основной деятельностью которой являлось совершение преступлений в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства, а также возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. В экстремистское сообщество было вовлечено еще 12 человек. Его участники с целью подготовки к преступлениям экстремистской направленности проводили занятия по рукопашному бою и отработке навыков владения холодным и огнестрельным оружием. Подозреваемые наносили на здания и сооружения Геленджика изображения националистического характера.
2021-03-19T10:44
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601927830_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_55ccaefa27369cbb38e840d9d058965d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
харьков, киев, украина, происшествия

Опубликованы кадры задержания сторонников украинской неонацистской группы

10:44 19.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео задержания сторонников украинского неонацистского сообщества "МКУ" в Геленджике.
На кадрах видно, как силовики выводят в наручниках одного из членов группировки. Затем сотрудники ведомства показывают изъятые нацистские материалы, наклейки, а также ножи и кастеты.
Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Геленджике и Ярославле 14 сторонников украинской неонацистской группы "М.К.У.", лидер которой в прошлом году призывал устраивать теракты в России. Радикалы на допросах признались, что их группа образовалась в 2019 году "под идеологическим воздействием" гражданина Украины Егора Краснова, использовавшего в Сети псевдоним "Егор Яковлев".
Он и другие члены "МКУ" в дальнейшем пересылали в Россию из Киева и Харькова инструкции по подготовке терактов, массовых убийств и других насильственных акций. Для демонстрации "приверженности нацистской идеологии" члены сообщества сжигали копию Знамени Победы.
Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 09:47
ФСБ предотвратила теракт в Адыгее
 
ХарьковКиевУкраинаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
01:16Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
01:07Экс-директор "Военторга" частично признал вину в американском суде
Лента новостейМолния