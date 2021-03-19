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Взрослый рядом
https://ria.ru/20210319/nastavnichestvo-1601959291.html
Наставничество вовлекает общество в решение социальных проблем
Наставничество вовлекает общество в решение социальных проблем
Система наставничества уже не первый десяток лет успешно реализуется для поддержки детей-сирот и семей, нуждающихся в помощи. Более того, ее можно применять и... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:48
2021-03-19T14:14
взрослый рядом
наставничество
россия
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Система наставничества уже не первый десяток лет успешно реализуется для поддержки детей-сирот и семей, нуждающихся в помощи. Более того, ее можно применять и для решения других социальных проблем. Об истории наставничества в стране и его дальнейших перспективах в интервью РИА Новости рассказала эксперт в сфере прав ребенка, учредитель фонда "Хранители детства" Анна Кудря.По ее словам, данная технология в текущем виде начала оформляться после краха СССР – на страну обрушился целый ряд проблем и вопросов, в том числе и в социальной сфере, которые нужно было решать как можно скорее.Но можно ли назвать систему наставничества абсолютным новшеством постсоветской эпохи? Это было бы не совсем правильно, отметила эксперт. В истории России можно найти и более ранние примеры использования этой технологии, в том числе в первой половине XX века, хотя в то время она не имела привычного названия."Если посмотреть нашу послереволюционную историю, когда шел вал беспризорности в России, наставничество уже тогда развивалось как технология, как способ поддержать ребенка и помочь ему сориентироваться в мире", – рассказала она.Совместная работаРазвитие этого направления продолжилось и в советское время, прочно обосновавшись в менталитете и культуре страны. Привычное советским людям слово "шефство" было прообразом современного наставничества. Впрочем, тогда наставничество не рассматривали как какую-то особенную технологию социальной работы. А уже после перестройки начали четко оформляться основные принципы и направления всей системы."Именно как технологию наставничество стали рассматривать, изучать, выделять как некий профессиональный элемент педагогики и социальной работы сравнительно недавно. Были сформулированы ответы на важные вопросы: например, какие принципы лежат в основе, что важно, а что нет, как правильно и как неправильно работать с подростком", – подчеркнула Анна Кудря.Работа в этом направлении продолжается и сегодня: совершенствуются методики, увеличивается количество практик и сфер применения технологии наставничества. При этом можно уверенно назвать несколько сложившихся векторов. В основе современных программ наставничества лежат в первую очередь интересы и потребности ребенка, а не обобщенное понимание общества и самого наставника о том, что нужно делать.Также изменилась и схема взаимодействия с подопечным: если в советское время наставник в большей степени выступал с патерналистской, даже в некоторой степени авторитарной позиции, то сейчас основной упор сделан на совместную работу с ребенком.Дома и в профессииВ итоге, по словам эксперта, наставничество превратилось в обширную и прочную систему, которая охватывает сразу несколько сфер, а не только работу с детьми из трудных семей или сиротами."Сейчас наставнические программы заметно расширились. Стало понятно, что они достаточно универсальны, чтобы их использовать и в других сферах. Например, эти программы эффективно применяют ряд НКО, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Им ведь тоже нужна поддержка и социализация. В Петербурге элементы наставничества применяли для семей, которые взяли под опеку ребенка. Бабушкам и дедушкам, взявшим на себя роль опекунов, бывает очень тяжело справиться с подростком. В таком случае наставники активно помогают и страхуют, потому что им может быть проще решить некоторые проблемы, найти общий язык с подопечным в силу возраста и общих интересов", – поделилась Кудря.Помимо этого существует и профессиональное наставничество, основная цель которого – помочь детям-сиротам выйти на рынок труда. В рамках этой программы, реализуемой фондом "Хранители детства", выпускники интернатных учреждений выбирают будущую профессию и даже получают первый опыт работы при поддержке наставника.Дальше – большеПрограммы продолжат развиваться и совершенствоваться, а существующие успешные модели и практики будут и дальше распространяться на самые разные сферы, считает эксперт."Думаю, можно сказать, что элементы наставничества будут включаться в решение различных социальных проблем. Я не удивлюсь, если эти программы, например, задействуют в работе с детьми мигрантов", – отметила Кудря.По ее мнению, будут расширены не только группы нуждающихся в помощи, но и тех, кто ее оказывает. В программы наставничества можно активнее вовлекать серебряных волонтеров, включать лиц старшего возраста для передачи накопленного опыта и знаний. Наставничество – это одно из направлений волонтерства, и можно ожидать, что среди наставников станет больше волонтеров-студентов.В целом же наставничество можно считать способом проинформировать общество о существующих социальных проблемах и пригласить самых разных людей участвовать в решении этих проблем, считает эксперт."Это своеобразное вовлечение общества в решение таких проблем. Потому что, если человек со студенчества помогает выпускнику интерната, он и дальше будет совсем по-другому относиться к тем, кто нуждается в поддержке. Он будет чувствовать свою социальную ответственность, да и в целом идти по жизни с пониманием, что он может менять жизнь к лучшему", – резюмировала она.
https://ria.ru/20210318/nastavniki-1601858498.html
https://ria.ru/20210317/nastavnichestvo-1601625034.html
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РИА Новости
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наставничество, россия

Наставничество вовлекает общество в решение социальных проблем

12:48 19.03.2021 (обновлено: 14:14 19.03.2021)
 
CC0 / / Ребенок рисует
Ребенок рисует - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Система наставничества уже не первый десяток лет успешно реализуется для поддержки детей-сирот и семей, нуждающихся в помощи. Более того, ее можно применять и для решения других социальных проблем. Об истории наставничества в стране и его дальнейших перспективах в интервью РИА Новости рассказала эксперт в сфере прав ребенка, учредитель фонда "Хранители детства" Анна Кудря.
По ее словам, данная технология в текущем виде начала оформляться после краха СССР – на страну обрушился целый ряд проблем и вопросов, в том числе и в социальной сфере, которые нужно было решать как можно скорее.
"После развала огромной страны стали искать технологии, которые работают в новых условиях. Тогда и появились инициативы по наставничеству, которые были нужны и востребованы. Увеличилось количество сирот, накопился комплекс социальных проблем, и наставничество стало ответом на все это", – сказала Кудря.
Но можно ли назвать систему наставничества абсолютным новшеством постсоветской эпохи? Это было бы не совсем правильно, отметила эксперт. В истории России можно найти и более ранние примеры использования этой технологии, в том числе в первой половине XX века, хотя в то время она не имела привычного названия.
"Если посмотреть нашу послереволюционную историю, когда шел вал беспризорности в России, наставничество уже тогда развивалось как технология, как способ поддержать ребенка и помочь ему сориентироваться в мире", – рассказала она.
© РИА Новости / Артем КреминскийВоспитанники детского дома
Воспитанники детского дома - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Артем Креминский
Воспитанники детского дома

Совместная работа

Развитие этого направления продолжилось и в советское время, прочно обосновавшись в менталитете и культуре страны. Привычное советским людям слово "шефство" было прообразом современного наставничества. Впрочем, тогда наставничество не рассматривали как какую-то особенную технологию социальной работы. А уже после перестройки начали четко оформляться основные принципы и направления всей системы.
"Именно как технологию наставничество стали рассматривать, изучать, выделять как некий профессиональный элемент педагогики и социальной работы сравнительно недавно. Были сформулированы ответы на важные вопросы: например, какие принципы лежат в основе, что важно, а что нет, как правильно и как неправильно работать с подростком", – подчеркнула Анна Кудря.
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18 марта, 17:52Взрослый рядом
Вдохновение против трудностей: как наставники их преодолевают
Работа в этом направлении продолжается и сегодня: совершенствуются методики, увеличивается количество практик и сфер применения технологии наставничества. При этом можно уверенно назвать несколько сложившихся векторов. В основе современных программ наставничества лежат в первую очередь интересы и потребности ребенка, а не обобщенное понимание общества и самого наставника о том, что нужно делать.
Также изменилась и схема взаимодействия с подопечным: если в советское время наставник в большей степени выступал с патерналистской, даже в некоторой степени авторитарной позиции, то сейчас основной упор сделан на совместную работу с ребенком.

Дома и в профессии

В итоге, по словам эксперта, наставничество превратилось в обширную и прочную систему, которая охватывает сразу несколько сфер, а не только работу с детьми из трудных семей или сиротами.
"Сейчас наставнические программы заметно расширились. Стало понятно, что они достаточно универсальны, чтобы их использовать и в других сферах. Например, эти программы эффективно применяют ряд НКО, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Им ведь тоже нужна поддержка и социализация. В Петербурге элементы наставничества применяли для семей, которые взяли под опеку ребенка. Бабушкам и дедушкам, взявшим на себя роль опекунов, бывает очень тяжело справиться с подростком. В таком случае наставники активно помогают и страхуют, потому что им может быть проще решить некоторые проблемы, найти общий язык с подопечным в силу возраста и общих интересов", – поделилась Кудря.
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17 марта, 13:51Взрослый рядом
Официальный друг: как законно стать наставником ребенка из детского дома
Помимо этого существует и профессиональное наставничество, основная цель которого – помочь детям-сиротам выйти на рынок труда. В рамках этой программы, реализуемой фондом "Хранители детства", выпускники интернатных учреждений выбирают будущую профессию и даже получают первый опыт работы при поддержке наставника.

Дальше – больше

Программы продолжат развиваться и совершенствоваться, а существующие успешные модели и практики будут и дальше распространяться на самые разные сферы, считает эксперт.
"Думаю, можно сказать, что элементы наставничества будут включаться в решение различных социальных проблем. Я не удивлюсь, если эти программы, например, задействуют в работе с детьми мигрантов", – отметила Кудря.
По ее мнению, будут расширены не только группы нуждающихся в помощи, но и тех, кто ее оказывает. В программы наставничества можно активнее вовлекать серебряных волонтеров, включать лиц старшего возраста для передачи накопленного опыта и знаний. Наставничество – это одно из направлений волонтерства, и можно ожидать, что среди наставников станет больше волонтеров-студентов.
"Важно, чтобы программа наставничества была не разовым действием. Сама ее суть – в долгосрочности. Поэтому студенты и любые будущие наставники должны пройти серьезный, жесткий отбор и обучение. Чтобы помощь, которую получает ребенок, была качественной, и чтобы у наставника и его подопечного было достаточно времени привыкнуть, притереться, как-то понять друг друга, выстроить общение. Долгосрочность важна, чтобы хватило времени для хороших изменений в жизни ребенка.", – подчеркнула Анна Кудря.
В целом же наставничество можно считать способом проинформировать общество о существующих социальных проблемах и пригласить самых разных людей участвовать в решении этих проблем, считает эксперт.
"Это своеобразное вовлечение общества в решение таких проблем. Потому что, если человек со студенчества помогает выпускнику интерната, он и дальше будет совсем по-другому относиться к тем, кто нуждается в поддержке. Он будет чувствовать свою социальную ответственность, да и в целом идти по жизни с пониманием, что он может менять жизнь к лучшему", – резюмировала она.
 
Взрослый рядомНаставничествоРоссия
 
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