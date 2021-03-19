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Фотокор РИА Новости награжден премией "Золотой глаз России"
Фотокор РИА Новости награжден премией "Золотой глаз России"
Фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова в четверг наградили национальной премией Союза журналистов России и Международной гильдии профессиональных... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:00
2021-03-19T12:00
валерий мельников
риа новости
фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова в четверг наградили национальной премией Союза журналистов России и Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ "Золотой глаз России".Церемония награждения состоялась Центре международной торговли.Мельников получил почетную статуэтку в виде хрустального шара и был отмечен за отвагу, работу в горячих точках, а также за гражданскую позицию и гуманизм.Валерий Мельников — один из самых титулованных фотожурналистов современной России, снимающий в самых разных форматах и жанрах. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, в том числе World Press Photo 2017 &amp; 2018, Magnum Photography Awards-2016, Pictures of the Year International 2016 &amp; 2020, Intarget Photolux Awards-2019, Budapest International Foto Awards (BIFA)-2019, Life Framer 2017, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013, 2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, Kolga Tbilisi Photo 2015, Professional Photographer of the Year 2014, "Золотой глаз России-2017", "Серебряная камера-2013".Летом 2020 года вышла в свет авторская книга фотографий "Черные дни" – документальная трилогия Мельникова, включившая фотосерии "Черные дни Украины", "Под землей" и "Серая зона", которые он снимал с самого начала украинского конфликта.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.
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валерий мельников, риа новости, фото

Фотокор РИА Новости награжден премией "Золотой глаз России"

11:00 19.03.2021 (обновлено: 12:00 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпециальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников, получивший премию "Золотой глаз России", после церемонии награждения в Москве
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников, получивший премию Золотой глаз России, после церемонии награждения в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова в четверг наградили национальной премией Союза журналистов России и Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ "Золотой глаз России".
Церемония награждения состоялась Центре международной торговли.
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 12:03
Фотожурналисты РИА Новости рассказали о работе в "красной зоне"
Мельников получил почетную статуэтку в виде хрустального шара и был отмечен за отвагу, работу в горячих точках, а также за гражданскую позицию и гуманизм.
Валерий Мельников — один из самых титулованных фотожурналистов современной России, снимающий в самых разных форматах и жанрах. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, в том числе World Press Photo 2017 & 2018, Magnum Photography Awards-2016, Pictures of the Year International 2016 & 2020, Intarget Photolux Awards-2019, Budapest International Foto Awards (BIFA)-2019, Life Framer 2017, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013, 2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, Kolga Tbilisi Photo 2015, Professional Photographer of the Year 2014, "Золотой глаз России-2017", "Серебряная камера-2013".
Летом 2020 года вышла в свет авторская книга фотографий "Черные дни" – документальная трилогия Мельникова, включившая фотосерии "Черные дни Украины", "Под землей" и "Серая зона", которые он снимал с самого начала украинского конфликта.
Азат Геворкян и его жена Анаик покидают свой дом в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 13:59
Фотокор РИА Новости номинирован на премию WPP в трех категориях
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.
 
Валерий МельниковРИА НовостиФото
 
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