https://ria.ru/20210319/nagrada-1601929765.html

В Приморье наградили школьника, спасшего провалившегося под лед друга

В Приморье наградили школьника, спасшего провалившегося под лед друга

​​Во Владивостоке наградили школьника Никиту Щипанова, который спас провалившегося под лед друга, сообщило ГУ МЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T10:26

2021-03-19T10:26

2021-03-19T14:51

хорошие новости

андрей руденко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. ​​Во Владивостоке наградили школьника Никиту Щипанова, который спас провалившегося под лед друга, сообщило ГУ МЧС России по Приморскому краю.По информации спасателей, ЧП случилось 1 января 2020 года во Владивостоке. Подростки гуляли в районе Спортивной набережной и вышли на лед. Один из них пошел дальше остальных. По словам очевидцев, он "сделал три шага, и лед у него буквально ушел из-под ног".Никита бросился на помощь, вытащил друга из воды и все время, пока школьники были на улице, подбадривал его и заставлял активнее двигаться, чтобы согреться.Смелый поступок школьника отметили грамотой МЧС, а сотрудники Приморского краевого отделения Всероссийского добровольного пожарного общества вручили ему памятные подарки.

https://ria.ru/20210212/nagrazhdenie-1597179099.html

владивосток

приморский край

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2021

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андрей руденко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, общество