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https://ria.ru/20210319/nagrada-1601929765.html
В Приморье наградили школьника, спасшего провалившегося под лед друга
В Приморье наградили школьника, спасшего провалившегося под лед друга
​​Во Владивостоке наградили школьника Никиту Щипанова, который спас провалившегося под лед друга, сообщило ГУ МЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:26
2021-03-19T14:51
хорошие новости
андрей руденко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. ​​Во Владивостоке наградили школьника Никиту Щипанова, который спас провалившегося под лед друга, сообщило ГУ МЧС России по Приморскому краю.По информации спасателей, ЧП случилось 1 января 2020 года во Владивостоке. Подростки гуляли в районе Спортивной набережной и вышли на лед. Один из них пошел дальше остальных. По словам очевидцев, он "сделал три шага, и лед у него буквально ушел из-под ног".Никита бросился на помощь, вытащил друга из воды и все время, пока школьники были на улице, подбадривал его и заставлял активнее двигаться, чтобы согреться.Смелый поступок школьника отметили грамотой МЧС, а сотрудники Приморского краевого отделения Всероссийского добровольного пожарного общества вручили ему памятные подарки.
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андрей руденко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, общество

В Приморье наградили школьника, спасшего провалившегося под лед друга

10:26 19.03.2021 (обновлено: 14:51 19.03.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюНаграждение школьника, спасшего друга, который провалился под лед, во Владивостоке
Награждение школьника, спасшего друга, который провалился под лед, во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. ​​Во Владивостоке наградили школьника Никиту Щипанова, который спас провалившегося под лед друга, сообщило ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По информации спасателей, ЧП случилось 1 января 2020 года во Владивостоке. Подростки гуляли в районе Спортивной набережной и вышли на лед. Один из них пошел дальше остальных.
По словам очевидцев, он "сделал три шага, и лед у него буквально ушел из-под ног".
Никита бросился на помощь, вытащил друга из воды и все время, пока школьники были на улице, подбадривал его и заставлял активнее двигаться, чтобы согреться.
Смелый поступок школьника отметили грамотой МЧС, а сотрудники Приморского краевого отделения Всероссийского добровольного пожарного общества вручили ему памятные подарки.
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Хорошие новостиАндрей РуденкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокПриморский крайОбщество
 
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