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В Приморье наградили школьника, спасшего провалившегося под лед друга
В Приморье наградили школьника, спасшего провалившегося под лед друга
Во Владивостоке наградили школьника Никиту Щипанова, который спас провалившегося под лед друга, сообщило ГУ МЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:26
2021-03-19T10:26
2021-03-19T14:51
хорошие новости
андрей руденко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. Во Владивостоке наградили школьника Никиту Щипанова, который спас провалившегося под лед друга, сообщило ГУ МЧС России по Приморскому краю.По информации спасателей, ЧП случилось 1 января 2020 года во Владивостоке. Подростки гуляли в районе Спортивной набережной и вышли на лед. Один из них пошел дальше остальных. По словам очевидцев, он "сделал три шага, и лед у него буквально ушел из-под ног".Никита бросился на помощь, вытащил друга из воды и все время, пока школьники были на улице, подбадривал его и заставлял активнее двигаться, чтобы согреться.Смелый поступок школьника отметили грамотой МЧС, а сотрудники Приморского краевого отделения Всероссийского добровольного пожарного общества вручили ему памятные подарки.
https://ria.ru/20210212/nagrazhdenie-1597179099.html
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андрей руденко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, общество