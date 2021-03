https://ria.ru/20210319/multfilm-1601808435.html

Студия Universal объявила дату выхода мультфильма "Кот в сапогах 2"

Студия Universal совместно с DreamWorks Animation анонсировала дату выхода сиквела анимационного фильма "Кот в сапогах", сообщает Deadline. РИА Новости, 19.03.2021

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Студия Universal совместно с DreamWorks Animation анонсировала дату выхода сиквела анимационного фильма "Кот в сапогах", сообщает Deadline. Продолжение мультфильма 2011 года будет называться "Кот в сапогах: Последнее желание" ("Puss in Boots: The Last Wish") и выйдет в прокат 23 сентября 2022 года. Режиссером предстоящего проекта будет Джоэль Кроуфорд, а продюсером Марк Свифт. Оба кинематографиста вместе работали над мультфильмом "Семейка Крудс: Новоселье" (2020). По информации Deadline, обаятельного и смелого Кота в сапогах снова озвучит номинант на премию "Оскар" Антонио Бандерас. В мультфильме главный герой, потеряв восемь из девяти своих кошачьих жизней, остается только с одной. Чтобы восстановить их все, Кот отправляется в опасное путешествие, чтобы найти мифическое Последнее желание.

