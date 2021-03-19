https://ria.ru/20210319/moskva-1602046290.html
Заммэра Москвы поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником
Заммэра Москвы поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:53
2021-03-19T18:53
2021-03-19T18:53
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петр бирюков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником.День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России отмечают ежегодно в третье воскресенье марта.Бирюков подчеркнул, что в системе столичного комплекса городского хозяйства, в жилищно-коммунальном хозяйстве работает около 500 тысяч человек."Я горд за своих коллег: за то, что они работают с полной отдачей сил, независимо от того, какую работу им поручают. Самое главное — чтобы в городе был создан комфорт, были созданы удобства. Мы работаем примерно по 85 различным направлениям в городском хозяйстве, и в этот прекрасный праздник я своим коллегам и всем коммунальщикам нашей России желаю добра, желаю удачи, желаю терпения. Желаю взаимопонимания с теми, во имя кого мы работаем, и чтобы вы были здоровы, были крепки, и вам всем благополучия", - сказал заммэра в интервью телеканалу "Москва 24".
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником.
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России отмечают ежегодно в третье воскресенье марта.
Бирюков подчеркнул, что в системе столичного комплекса городского хозяйства, в жилищно-коммунальном хозяйстве работает около 500 тысяч человек.
"Я горд за своих коллег: за то, что они работают с полной отдачей сил, независимо от того, какую работу им поручают. Самое главное — чтобы в городе был создан комфорт, были созданы удобства. Мы работаем примерно по 85 различным направлениям в городском хозяйстве, и в этот прекрасный праздник я своим коллегам и всем коммунальщикам нашей России желаю добра, желаю удачи, желаю терпения. Желаю взаимопонимания с теми, во имя кого мы работаем, и чтобы вы были здоровы, были крепки, и вам всем благополучия", - сказал заммэра в интервью телеканалу "Москва 24".