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Заммэра Москвы поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником
Заммэра Москвы поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:53
2021-03-19T18:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником.День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России отмечают ежегодно в третье воскресенье марта.Бирюков подчеркнул, что в системе столичного комплекса городского хозяйства, в жилищно-коммунальном хозяйстве работает около 500 тысяч человек."Я горд за своих коллег: за то, что они работают с полной отдачей сил, независимо от того, какую работу им поручают. Самое главное — чтобы в городе был создан комфорт, были созданы удобства. Мы работаем примерно по 85 различным направлениям в городском хозяйстве, и в этот прекрасный праздник я своим коллегам и всем коммунальщикам нашей России желаю добра, желаю удачи, желаю терпения. Желаю взаимопонимания с теми, во имя кого мы работаем, и чтобы вы были здоровы, были крепки, и вам всем благополучия", - сказал заммэра в интервью телеканалу "Москва 24".
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петр бирюков, москва

Заммэра Москвы поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником

18:53 19.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником.
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России отмечают ежегодно в третье воскресенье марта.
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Бирюков подчеркнул, что в системе столичного комплекса городского хозяйства, в жилищно-коммунальном хозяйстве работает около 500 тысяч человек.
"Я горд за своих коллег: за то, что они работают с полной отдачей сил, независимо от того, какую работу им поручают. Самое главное — чтобы в городе был создан комфорт, были созданы удобства. Мы работаем примерно по 85 различным направлениям в городском хозяйстве, и в этот прекрасный праздник я своим коллегам и всем коммунальщикам нашей России желаю добра, желаю удачи, желаю терпения. Желаю взаимопонимания с теми, во имя кого мы работаем, и чтобы вы были здоровы, были крепки, и вам всем благополучия", - сказал заммэра в интервью телеканалу "Москва 24".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
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