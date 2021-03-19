https://ria.ru/20210319/moskva-1602046290.html

Заммэра Москвы поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником

Заммэра Москвы поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:53

2021-03-19T18:53

2021-03-19T18:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником.День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России отмечают ежегодно в третье воскресенье марта.Бирюков подчеркнул, что в системе столичного комплекса городского хозяйства, в жилищно-коммунальном хозяйстве работает около 500 тысяч человек."Я горд за своих коллег: за то, что они работают с полной отдачей сил, независимо от того, какую работу им поручают. Самое главное — чтобы в городе был создан комфорт, были созданы удобства. Мы работаем примерно по 85 различным направлениям в городском хозяйстве, и в этот прекрасный праздник я своим коллегам и всем коммунальщикам нашей России желаю добра, желаю удачи, желаю терпения. Желаю взаимопонимания с теми, во имя кого мы работаем, и чтобы вы были здоровы, были крепки, и вам всем благополучия", - сказал заммэра в интервью телеканалу "Москва 24".

https://ria.ru/20210319/moskva-1602045972.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва