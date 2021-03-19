https://ria.ru/20210319/moskva-1602045972.html

Примерно 50 млн цветов украсят Москву весной и летом

Примерно 50 млн цветов украсят Москву весной и летом

Примерно 50 миллионов цветов украсят Москву весной и летом, 10 миллионов - в майские праздники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:51

2021-03-19T18:51

2021-03-19T18:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

цветы

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Примерно 50 миллионов цветов украсят Москву весной и летом, 10 миллионов - в майские праздники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Москве 24"."Полагаем, что те клумбы, которые радовали глаз москвичей в прошлом году, будут радовать и в этом году. Примерно 50 миллионов цветов, включая и осенние посадки, украсят Москву в течение всего весенне-летнего периода. К этому мы готовы", - сообщил Бирюков.Он также добавил, что примерно 10 миллионов тюльпанов в майские праздники, в канун Дня Победы украсят Москву."Предприятия наши подготовились, рассада соответствующая есть, рассада отечественных производителей, наших предприятий городских. И мы будем в соответствии со агросроками, которые есть, проводить озеленение нашего города", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20210319/programma-1602042844.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, цветы