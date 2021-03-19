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Примерно 50 млн цветов украсят Москву весной и летом
Примерно 50 млн цветов украсят Москву весной и летом
Примерно 50 миллионов цветов украсят Москву весной и летом, 10 миллионов - в майские праздники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:51
2021-03-19T18:51
2021-03-19T18:51
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петр бирюков
москва
цветы
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Примерно 50 миллионов цветов украсят Москву весной и летом, 10 миллионов - в майские праздники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Москве 24"."Полагаем, что те клумбы, которые радовали глаз москвичей в прошлом году, будут радовать и в этом году. Примерно 50 миллионов цветов, включая и осенние посадки, украсят Москву в течение всего весенне-летнего периода. К этому мы готовы", - сообщил Бирюков.Он также добавил, что примерно 10 миллионов тюльпанов в майские праздники, в канун Дня Победы украсят Москву."Предприятия наши подготовились, рассада соответствующая есть, рассада отечественных производителей, наших предприятий городских. И мы будем в соответствии со агросроками, которые есть, проводить озеленение нашего города", - добавил Бирюков.
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петр бирюков, москва, цветы
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Примерно 50 миллионов цветов украсят Москву весной и летом, 10 миллионов - в майские праздники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
в интервью "Москве 24".
"Полагаем, что те клумбы, которые радовали глаз москвичей в прошлом году, будут радовать и в этом году. Примерно 50 миллионов цветов, включая и осенние посадки, украсят Москву в течение всего весенне-летнего периода. К этому мы готовы", - сообщил Бирюков.
Он также добавил, что примерно 10 миллионов тюльпанов в майские праздники, в канун Дня Победы украсят Москву.
"Предприятия наши подготовились, рассада соответствующая есть, рассада отечественных производителей, наших предприятий городских. И мы будем в соответствии со агросроками, которые есть, проводить озеленение нашего города", - добавил Бирюков.