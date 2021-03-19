https://ria.ru/20210319/moskva-1601916460.html

В Москве в пятницу ожидается небольшой снег

В Москве в пятницу ожидается небольшой снег

Облачная погода, местами небольшой снег ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T07:59

2021-03-19T07:59

2021-03-19T07:59

александр синенков

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой снег, но чисто символически. Температура днем в Москве 0…+2, а в Подмосковье -2…+3", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20210318/vesna-1601837705.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество