https://ria.ru/20210319/moskva-1601916460.html
В Москве в пятницу ожидается небольшой снег
В Москве в пятницу ожидается небольшой снег
Облачная погода, местами небольшой снег ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T07:59
2021-03-19T07:59
2021-03-19T07:59
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой снег, но чисто символически. Температура днем в Москве 0…+2, а в Подмосковье -2…+3", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество