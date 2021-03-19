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https://ria.ru/20210319/meladze-1601931060.html
Многодетный Меладзе прокомментировал беременность Джанабаевой
Многодетный Меладзе прокомментировал беременность Джанабаевой
Многодетный отец Валерий Меладзе впервые прокомментировал третью беременность своей супруги — экс-солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:43
2021-03-19T11:43
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валерий меладзе
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Многодетный отец Валерий Меладзе впервые прокомментировал третью беременность своей супруги — экс-солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой.Певец разместил в Instagram снимок с тремя старшими дочками от первого брака с Ириной Меладзе и высказался по поводу того, что в скором времени станет отцом в шестой раз (в браке с Джанабаевой у пары родились два сына).На этой неделе Альбина Джанабаева сообщила в Instagram, что ждет третьего ребенка. К записи певица приложила снимок, сделанный в студии. На нем 41-летняя артистка стоит в длинном вечернем платье, положив правую руку на округлившийся живот.Вместе с Валерием Меладзе они воспитывают 17-летнего Константина и шестилетнего Луку.
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знаменитости, звезды, беременность, виа гра, шоу-бизнес, валерий меладзе

Многодетный Меладзе прокомментировал беременность Джанабаевой

11:43 19.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВручение премии GQ Super Women
Вручение премии GQ Super Women - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Многодетный отец Валерий Меладзе впервые прокомментировал третью беременность своей супруги — экс-солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой.
Певец разместил в Instagram снимок с тремя старшими дочками от первого брака с Ириной Меладзе и высказался по поводу того, что в скором времени станет отцом в шестой раз (в браке с Джанабаевой у пары родились два сына).
"Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой и мои дети — это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни. За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул", — подписал снимок Меладзе.
На этой неделе Альбина Джанабаева сообщила в Instagram, что ждет третьего ребенка. К записи певица приложила снимок, сделанный в студии. На нем 41-летняя артистка стоит в длинном вечернем платье, положив правую руку на округлившийся живот.
Вместе с Валерием Меладзе они воспитывают 17-летнего Константина и шестилетнего Луку.
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