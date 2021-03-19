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Многодетный Меладзе прокомментировал беременность Джанабаевой
Многодетный Меладзе прокомментировал беременность Джанабаевой
Многодетный отец Валерий Меладзе впервые прокомментировал третью беременность своей супруги — экс-солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:43
2021-03-19T11:43
2021-03-19T11:43
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Многодетный отец Валерий Меладзе впервые прокомментировал третью беременность своей супруги — экс-солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой.Певец разместил в Instagram снимок с тремя старшими дочками от первого брака с Ириной Меладзе и высказался по поводу того, что в скором времени станет отцом в шестой раз (в браке с Джанабаевой у пары родились два сына).На этой неделе Альбина Джанабаева сообщила в Instagram, что ждет третьего ребенка. К записи певица приложила снимок, сделанный в студии. На нем 41-летняя артистка стоит в длинном вечернем платье, положив правую руку на округлившийся живот.Вместе с Валерием Меладзе они воспитывают 17-летнего Константина и шестилетнего Луку.
https://ria.ru/20210318/bogatyrev-1601787802.html
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знаменитости, звезды, беременность, виа гра, шоу-бизнес, валерий меладзе