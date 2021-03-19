https://ria.ru/20210319/meladze-1601931060.html

Многодетный Меладзе прокомментировал беременность Джанабаевой

Многодетный Меладзе прокомментировал беременность Джанабаевой

Многодетный отец Валерий Меладзе впервые прокомментировал третью беременность своей супруги — экс-солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:43

2021-03-19T11:43

2021-03-19T11:43

знаменитости

звезды

беременность

виа гра

шоубиз

шоу-бизнес

валерий меладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601931832_0:0:2871:1616_1920x0_80_0_0_a3f4167a573e2abe7de6c9b876c07301.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Многодетный отец Валерий Меладзе впервые прокомментировал третью беременность своей супруги — экс-солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой.Певец разместил в Instagram снимок с тремя старшими дочками от первого брака с Ириной Меладзе и высказался по поводу того, что в скором времени станет отцом в шестой раз (в браке с Джанабаевой у пары родились два сына).На этой неделе Альбина Джанабаева сообщила в Instagram, что ждет третьего ребенка. К записи певица приложила снимок, сделанный в студии. На нем 41-летняя артистка стоит в длинном вечернем платье, положив правую руку на округлившийся живот.Вместе с Валерием Меладзе они воспитывают 17-летнего Константина и шестилетнего Луку.

https://ria.ru/20210318/bogatyrev-1601787802.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, беременность, виа гра, шоу-бизнес, валерий меладзе