https://ria.ru/20210319/leontev-1601948994.html

"Мне хотелось плакать": Крутой рассказал о трудностях в жизни Леонтьева

"Мне хотелось плакать": Крутой рассказал о трудностях в жизни Леонтьева

Игорь Крутой в день рождения Валерия Леонтьева, которому сегодня исполняется 72 года, разместил в Instagram особенный пост. В нем композитор не только написал... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:20

2021-03-19T13:20

2021-03-19T13:20

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Игорь Крутой в день рождения Валерия Леонтьева, которому сегодня исполняется 72 года, разместил в Instagram особенный пост. В нем композитор не только написал много теплых слов, поздравляя своего друга, но также рассказал о трудностях в жизни певца."Наверное, у всех складывается впечатление легкости и удачливости жизни и карьеры Валеры, подобно его легкости на сцене. Но это далеко не так. Очень редко, в моменты безумного доверия, Валерик начинал рассказывать о своей жизни, и тогда мое сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать, и в эти минуты он становился для меня ребенком. То, что Господь послал Валере такую славу и народную любовь, он этим уравновесил маленькую частицу того, что пришлось пройти на своем жизненном пути моему другу и гениальному артисту Валерию Леонтьеву!" — написал Игорь Крутой.Правда, подробности событий, которые пришлось пережить певцу, он не раскрыл.К тексту он приложил видео с концерта в Государственном Кремлевском дворце. На нем Валерий Леонтьев исполняет песню "Я позабыл твое лицо". В комментариях под публикацией многие пользователи отметили, что это одна из любимых композицией в репертуаре исполнителя. "Обожаем его как артиста, личность! Человек с большой буквы", "C днем рождения Валерия Леонтьева! Особенный, неповторимый, харизматичный, великий!" — присоединились к поздравлениям поклонники.

https://ria.ru/20210128/leontev-1594977376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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государственный кремлевский дворец, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, игорь крутой, валерий леонтьев