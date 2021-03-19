https://ria.ru/20210319/leontev-1601948994.html
"Мне хотелось плакать": Крутой рассказал о трудностях в жизни Леонтьева
"Мне хотелось плакать": Крутой рассказал о трудностях в жизни Леонтьева
Игорь Крутой в день рождения Валерия Леонтьева, которому сегодня исполняется 72 года, разместил в Instagram особенный пост. В нем композитор не только написал... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:20
2021-03-19T13:20
2021-03-19T13:20
государственный кремлевский дворец
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
игорь крутой
валерий леонтьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/54835/24/548352450_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_941e5daec70882cd0a32b1b9fd678293.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Игорь Крутой в день рождения Валерия Леонтьева, которому сегодня исполняется 72 года, разместил в Instagram особенный пост. В нем композитор не только написал много теплых слов, поздравляя своего друга, но также рассказал о трудностях в жизни певца."Наверное, у всех складывается впечатление легкости и удачливости жизни и карьеры Валеры, подобно его легкости на сцене. Но это далеко не так. Очень редко, в моменты безумного доверия, Валерик начинал рассказывать о своей жизни, и тогда мое сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать, и в эти минуты он становился для меня ребенком. То, что Господь послал Валере такую славу и народную любовь, он этим уравновесил маленькую частицу того, что пришлось пройти на своем жизненном пути моему другу и гениальному артисту Валерию Леонтьеву!" — написал Игорь Крутой.Правда, подробности событий, которые пришлось пережить певцу, он не раскрыл.К тексту он приложил видео с концерта в Государственном Кремлевском дворце. На нем Валерий Леонтьев исполняет песню "Я позабыл твое лицо". В комментариях под публикацией многие пользователи отметили, что это одна из любимых композицией в репертуаре исполнителя. "Обожаем его как артиста, личность! Человек с большой буквы", "C днем рождения Валерия Леонтьева! Особенный, неповторимый, харизматичный, великий!" — присоединились к поздравлениям поклонники.
https://ria.ru/20210128/leontev-1594977376.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/54835/24/548352450_155:0:2822:2000_1920x0_80_0_0_611d440db0b3ec6db82deda17fb99d94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственный кремлевский дворец, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, игорь крутой, валерий леонтьев
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Игорь Крутой в день рождения Валерия Леонтьева, которому сегодня исполняется 72 года, разместил
в Instagram особенный пост. В нем композитор не только написал много теплых слов, поздравляя своего друга, но также рассказал о трудностях в жизни певца.
"Наверное, у всех складывается впечатление легкости и удачливости жизни и карьеры Валеры, подобно его легкости на сцене. Но это далеко не так. Очень редко, в моменты безумного доверия, Валерик начинал рассказывать о своей жизни, и тогда мое сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать, и в эти минуты он становился для меня ребенком. То, что Господь послал Валере такую славу и народную любовь, он этим уравновесил маленькую частицу того, что пришлось пройти на своем жизненном пути моему другу и гениальному артисту Валерию Леонтьеву!" — написал Игорь Крутой.
Правда, подробности событий, которые пришлось пережить певцу, он не раскрыл.
"Как бы я хотел, чтобы ты был бы счастлив! Как бы я мечтал, чтобы ты чаще улыбался не грустно-вымученной улыбкой, а той, своей фирменной, после прочтения матерных частушек", — пожелал другу композитор.
К тексту он приложил видео с концерта в Государственном Кремлевском дворце. На нем Валерий Леонтьев исполняет песню "Я позабыл твое лицо". В комментариях под публикацией многие пользователи отметили, что это одна из любимых композицией в репертуаре исполнителя.
"Обожаем его как артиста, личность! Человек с большой буквы", "C днем рождения Валерия Леонтьева! Особенный, неповторимый, харизматичный, великий!" — присоединились к поздравлениям поклонники.