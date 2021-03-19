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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210319/kurs-1601985855.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 32 копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 32 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 31,57 копейки - до 88,433 рубля, курс доллара - на 48,08 копейки, до... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:30
2021-03-19T14:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 31,57 копейки - до 88,433 рубля, курс доллара - на 48,08 копейки, до 74,139 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 40,65 копейки, составив 80,5713 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 32 копейки

14:30 19.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом евро на улице Сретенка в Москве
Электронное табло с курсом евро на улице Сретенка в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 31,57 копейки - до 88,433 рубля, курс доллара - на 48,08 копейки, до 74,139 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 40,65 копейки, составив 80,5713 рубля.
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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