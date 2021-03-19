https://ria.ru/20210319/kosmos-1602056313.html

Экипаж МКС начал "перепарковку" корабля "Союз"

Экипаж МКС начал "перепарковку" корабля "Союз"

Экипаж Международной космической станции (МКС) приступил к перестыковке пилотируемого корабля "Союз МС-17" с одного на другой российский модуль, операция должна РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T19:46

2021-03-19T19:46

2021-03-19T19:46

хочу стать космонавтом

соити ногути

кэтлин рубинс

земля

майкл хопкинс (космонавт)

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590042993_4:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_3a045179a1dab1a47f24db1e128b6043.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) приступил к перестыковке пилотируемого корабля "Союз МС-17" с одного на другой российский модуль, операция должна продлиться 29 минут, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Корабль "Союз МС-17" с россиянами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также американкой Кэтлин Рубинс прилетел на МКС в октябре 2020 года. Их возвращение на Землю намечается на 17 апреля.Согласно трансляции, "Союз МС-17" с экипажем отчалил от модуля "Рассвет". По данным "Роскосмоса", корабль за 29 минут должен облететь станцию и причалить к модулю "Поиск". Перестыковку выполняет Рыжиков в ручном режиме.Операция нужна для того, чтобы "Союз МС-18" в апреле причалил к модулю "Рассвет", а модуль "Поиск" после ухода "Союза МС-17" в том же месяце можно было безопасно использовать для следующего российского выхода в открытый космос в июне.Это 19-я перестыковка кораблей "Союз", выполняемая на МКС, и 45-я в сумме для "Союзов" с 1978 года.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова, Кудь-Сверчкова и Рубинс, работают американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути. Их возвращение на Землю на корабле Crew Dragon намечается в конце апреля - начале мая.

https://ria.ru/20210314/sputnik-1601169112.html

https://ria.ru/20210317/mks-1601565398.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соити ногути, кэтлин рубинс, земля, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, роскосмос