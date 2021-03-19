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Экипаж МКС начал "перепарковку" корабля "Союз"
Экипаж МКС начал "перепарковку" корабля "Союз"
Экипаж Международной космической станции (МКС) приступил к перестыковке пилотируемого корабля "Союз МС-17" с одного на другой российский модуль, операция должна РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T19:46
2021-03-19T19:46
2021-03-19T19:46
хочу стать космонавтом
соити ногути
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) приступил к перестыковке пилотируемого корабля "Союз МС-17" с одного на другой российский модуль, операция должна продлиться 29 минут, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Корабль "Союз МС-17" с россиянами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также американкой Кэтлин Рубинс прилетел на МКС в октябре 2020 года. Их возвращение на Землю намечается на 17 апреля.Согласно трансляции, "Союз МС-17" с экипажем отчалил от модуля "Рассвет". По данным "Роскосмоса", корабль за 29 минут должен облететь станцию и причалить к модулю "Поиск". Перестыковку выполняет Рыжиков в ручном режиме.Операция нужна для того, чтобы "Союз МС-18" в апреле причалил к модулю "Рассвет", а модуль "Поиск" после ухода "Союза МС-17" в том же месяце можно было безопасно использовать для следующего российского выхода в открытый космос в июне.Это 19-я перестыковка кораблей "Союз", выполняемая на МКС, и 45-я в сумме для "Союзов" с 1978 года.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова, Кудь-Сверчкова и Рубинс, работают американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути. Их возвращение на Землю на корабле Crew Dragon намечается в конце апреля - начале мая.
https://ria.ru/20210314/sputnik-1601169112.html
https://ria.ru/20210317/mks-1601565398.html
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соити ногути, кэтлин рубинс, земля, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, роскосмос