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Распространение коронавируса
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В Швейцарии назвали новые штаммы коронавируса более смертоносными
В Швейцарии назвали новые штаммы коронавируса более смертоносными
Исследования показали, что новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:06
2021-03-19T18:07
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
ханс клюге
коронавирус covid-19
здоровье - общество
европа
швейцария
в мире
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ЖЕНЕВА, 19 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Исследования показали, что новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус, заявил на пресс-конференции в пятницу Федеральный советник по внутренним делам, ответственный за здравоохранение, Ален Берсе."Мы долгое время думали и заявляли, что новые варианты более заразные, но не приводят к росту смертности. И у нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное. Они показывают, что уровень смертности превышает 50%", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у властей подтвержденные данные о том, что новые варианты вируса более смертельные.Накануне глава европейского отделение Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о том, что британский штамм COVID-19 стал преобладающим вариантом вируса в странах Европы.
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новый штамм коронавируса в британии, ханс клюге, коронавирус covid-19, здоровье - общество, европа, швейцария, в мире

В Швейцарии назвали новые штаммы коронавируса более смертоносными

18:06 19.03.2021 (обновлено: 18:07 19.03.2021)
 
© REUTERS / David W CernyСлужба неотложной медицинской помощи Праги перевозит пациентов с коронавирусом из переполненной больницы
Служба неотложной медицинской помощи Праги перевозит пациентов с коронавирусом из переполненной больницы - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© REUTERS / David W Cerny
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ЖЕНЕВА, 19 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Исследования показали, что новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус, заявил на пресс-конференции в пятницу Федеральный советник по внутренним делам, ответственный за здравоохранение, Ален Берсе.
"Мы долгое время думали и заявляли, что новые варианты более заразные, но не приводят к росту смертности. И у нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное. Они показывают, что уровень смертности превышает 50%", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у властей подтвержденные данные о том, что новые варианты вируса более смертельные.
Накануне глава европейского отделение Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о том, что британский штамм COVID-19 стал преобладающим вариантом вируса в странах Европы.
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Распространение коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииХанс КлюгеКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕвропаШвейцарияВ мире
 
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