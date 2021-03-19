https://ria.ru/20210319/koronavirus-1602036398.html

В Швейцарии назвали новые штаммы коронавируса более смертоносными

В Швейцарии назвали новые штаммы коронавируса более смертоносными

Исследования показали, что новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:06

2021-03-19T18:06

2021-03-19T18:07

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

ханс клюге

коронавирус covid-19

здоровье - общество

европа

швейцария

в мире

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ЖЕНЕВА, 19 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Исследования показали, что новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус, заявил на пресс-конференции в пятницу Федеральный советник по внутренним делам, ответственный за здравоохранение, Ален Берсе."Мы долгое время думали и заявляли, что новые варианты более заразные, но не приводят к росту смертности. И у нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное. Они показывают, что уровень смертности превышает 50%", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у властей подтвержденные данные о том, что новые варианты вируса более смертельные.Накануне глава европейского отделение Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о том, что британский штамм COVID-19 стал преобладающим вариантом вируса в странах Европы.

европа

швейцария

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, ханс клюге, коронавирус covid-19, здоровье - общество, европа, швейцария, в мире