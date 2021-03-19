https://ria.ru/20210319/koronavirus-1602027172.html

В США назвали средство, способное снизить смертность от COVID-19

В США назвали средство, способное снизить смертность от COVID-19

Небольшая доза аспирина может снизить смертность пациентов с COVID-19, а также необходимость их госпитализации в реанимации и использования аппаратов ИВЛ для... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:26

2021-03-19T17:26

2021-03-19T17:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

университет джорджа вашингтона

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598574138_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6c5ff704dbb99166fcfeda80b7b381f.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Небольшая доза аспирина может снизить смертность пациентов с COVID-19, а также необходимость их госпитализации в реанимации и использования аппаратов ИВЛ для помощи заболевшим с коронавирусом, полагают ученые Университета Джорджа Вашингтона в столице США.Исследование проводилось с марта по июль 2020 года на 400 пациентах в больницах по всем США. С учетом различных демографических факторов и сопутствующих заболеваний, использование аспирина было связано со снижением риска применения искусственной вентиляции (снизилось на 44%), госпитализацией в реанимации (снизилось на 43%) и внутрибольничной смертностью (снизилась на 47%).Чоу выразил надежду, что это исследование побудит и других изучать влияние аспирина на снижение повреждения легких у пациентов с COVID-19."Аспирин недорогой, легко доступный, и миллионы людей уже используют его для лечения своих заболеваний. Обнаружение этой связи - огромная победа для тех, кто хочет снизить риск одних из самых губительных последствий COVID-19", - добавил ученый.

https://ria.ru/20210318/versiya-1601887371.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джорджа вашингтона, сша, в мире