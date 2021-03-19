В США назвали средство, способное снизить смертность от COVID-19
17:26 19.03.2021 (обновлено: 17:27 19.03.2021)
© REUTERS / Nick OxfordМедицинская бригада в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы SSM Health St. Anthony в Оклахома-Сити, СЩА
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Небольшая доза аспирина может снизить смертность пациентов с COVID-19, а также необходимость их госпитализации в реанимации и использования аппаратов ИВЛ для помощи заболевшим с коронавирусом, полагают ученые Университета Джорджа Вашингтона в столице США.
"Когда мы узнали о связи между тромбами и COVID-19, мы поняли, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов, может быть важен для пациентов с COVID-19. Наше исследование выявило связь между низкими дозами аспирина и снижением тяжести течения COVID-19, а также летальными исходами", - приводятся на сайте университета слова ученого Джонатана Чоу.
Исследование проводилось с марта по июль 2020 года на 400 пациентах в больницах по всем США. С учетом различных демографических факторов и сопутствующих заболеваний, использование аспирина было связано со снижением риска применения искусственной вентиляции (снизилось на 44%), госпитализацией в реанимации (снизилось на 43%) и внутрибольничной смертностью (снизилась на 47%).
Чоу выразил надежду, что это исследование побудит и других изучать влияние аспирина на снижение повреждения легких у пациентов с COVID-19.
"Аспирин недорогой, легко доступный, и миллионы людей уже используют его для лечения своих заболеваний. Обнаружение этой связи - огромная победа для тех, кто хочет снизить риск одних из самых губительных последствий COVID-19", - добавил ученый.