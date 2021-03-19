https://ria.ru/20210319/koronavirus-1601941986.html

В Москве за сутки госпитализировали 716 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 716 человек с коронавирусом

За последние сутки в Москве госпитализированы еще 716 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:28

2021-03-19T11:28

2021-03-19T11:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы еще 716 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице выздоровели еще 1902 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 928 156. В Москве выявлено 1809 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 716 человек", - говорится в сообщении.В столице за минувшие сутки скончался 51 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/kot-1601880854.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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