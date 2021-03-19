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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210319/koronavirus-1601941986.html
В Москве за сутки госпитализировали 716 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 716 человек с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализированы еще 716 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:28
2021-03-19T11:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы еще 716 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице выздоровели еще 1902 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 928 156. В Москве выявлено 1809 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 716 человек", - говорится в сообщении.В столице за минувшие сутки скончался 51 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 716 человек с коронавирусом

11:28 19.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова
Машина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы еще 716 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице выздоровели еще 1902 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 928 156. В Москве выявлено 1809 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 716 человек", - говорится в сообщении.
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В столице за минувшие сутки скончался 51 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
 
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