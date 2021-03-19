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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210319/koronavirus-1601939804.html
В Москве выявили 1809 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1809 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:20
2021-03-19T11:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 1809, 2. Санкт-Петербург – 921, 3. Московская область – 605", – говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе – три, Еврейской автономной области – два, Ненецком автономном округе – один.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 1809 новых случаев заражения коронавирусом

11:20 19.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва – 1809, 2. Санкт-Петербург – 921, 3. Московская область – 605", – говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе – три, Еврейской автономной области – два, Ненецком автономном округе – один.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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