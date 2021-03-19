https://ria.ru/20210319/koronavirus-1601938778.html

В России выявили 9699 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 9699 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 9699 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:18

2021-03-19T11:18

2021-03-19T12:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 9699 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Накануне было 9803 заболевших, темп прироста сохранился на отметке 0,22 процента. Умерли 443 человека, выздоровели 12 337.Больше всего новых пациентов в Москве (1809, днем ранее сообщалось о 1934 инфицированных), Санкт-Петербурге (921) и Подмосковье (605), меньше всего — в Ненецком автономном округе (один), Еврейской автономии (два) и на Чукотке (три).Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 437 938, скончались 94 267 человек, вылечились — 4 049 373.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 120,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 121,8 миллиона. Более 2,6 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество