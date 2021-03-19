Нигерийский бизнес заинтересован в усилении контактов с партнерами из РФ
20:11 19.03.2021 (обновлено: 20:12 19.03.2021)
© AP Photo / Sunday AlambaФлаг Нигерии
© AP Photo / Sunday Alamba
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Нигерия заинтересована в усилении контактов с российскими партнерами, сказал генеральный директор нигерийской компании Torain Group Чарльз Ихеначо.
"Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с различными российскими компаниями. Мы используем различные каналы, чтобы обсуждать наше сотрудничество с российскими компаниями", - сказал он в ходе круглого стола "Рецепт экспорта. Актуальные предложения московских экспортеров" в рамках Первого международного телемоста MOSCOW - AFRICA 2021 в пресс-центре МИА Россия Сегодня.
Необходимо делать акцент на человеческий капитал, подчеркнул Ихеначо, "нам нужны врачи, ученые".
"Мы проводим бизнес консультации. Мы выстраиваем диалог с Торгово-промышленной палатой РФ именно по этому вопросу…Очень тесные отношения с российскими партнерами, и мы надеемся только наращивать это. Мы заинтересованы в том, чтобы российские предприниматели приходили в Африку. Потому что Африка обладает большим потенциалом", - добавил он.
Руководитель отдела международного бизнеса московской компании НПП "Мелитта", производящей оборудование для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, Алексей Казаков также уверен в том, что чем теснее взаимодействие сторон, тем оно эффективнее.
"На данный момент более сорока наших дезинфицирующих установок несут "боевое дежурство" в ЮАР. Они находятся в самых разных частях страны, используются в операционных, стационарах, в отделениях неонатологии и реабилитационных центрах, что сейчас особенно актуально для пациентов, которые перенесли ковид. И одним из ингредиентов успеха взаимодействия с нашими южноафриканскими партнерами я считаю то, что мы умеем их слушать и слышать. Это постоянное двустороннее движение. Сейчас ЮАР - не единственная страна, где применяется наше оборудование, но наши партнеры из ЮАР были первыми", - рассказал на круглом столе Казаков.
Он убежден, что продажа продуктов – лишь начало пути к выстраиванию долговременных связей с партнерами из Африки.
"Поставка продукта – только начало взаимодействия. По запросу наших партнеров мы выезжаем в госпитали. За те несколько лет, что мы присутствуем в ЮАР, мы модифицировали наши ламповые узлы, изменили конструкцию установок - для соблюдения требований рынка ЮАР. Пообщавшись с эпидемиологами, со специалистами по контролю предотвращения инфекций, мы пришли к выводу, что сам продукт, хоть и эффективен, но это еще не все. Важно тем людям, которые с ним работают, дать дополнительные функции. Так у нас появилось программное обеспечение, которое помогает тем, кто с ним работает, контролировать процесс дезинфекции, а главное, дает им материалы, помогающие предотвращать распространение инфекции", - рассказал Казаков.
По данным организатора телемоста - Центра поддержки и развития экспорта "Моспром", только за последний год объем экспорта медицинской и аналитической продукции в страны Африки вырос на 32,3%.
В октябре 2019 года по инициативе России в Сочи прошел первый саммит Россия - Африка под председательством президента Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит "Россия-Африка" открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.