https://ria.ru/20210319/kontakty-1602061204.html

Нигерийский бизнес заинтересован в усилении контактов с партнерами из РФ

Нигерийский бизнес заинтересован в усилении контактов с партнерами из РФ

Нигерия заинтересована в усилении контактов с российскими партнерами, сказал генеральный директор нигерийской компании Torain Group Чарльз Ихеначо. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T20:11

2021-03-19T20:11

2021-03-19T20:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Нигерия заинтересована в усилении контактов с российскими партнерами, сказал генеральный директор нигерийской компании Torain Group Чарльз Ихеначо.Необходимо делать акцент на человеческий капитал, подчеркнул Ихеначо, "нам нужны врачи, ученые".Руководитель отдела международного бизнеса московской компании НПП "Мелитта", производящей оборудование для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, Алексей Казаков также уверен в том, что чем теснее взаимодействие сторон, тем оно эффективнее.Он убежден, что продажа продуктов – лишь начало пути к выстраиванию долговременных связей с партнерами из Африки.По данным организатора телемоста - Центра поддержки и развития экспорта "Моспром", только за последний год объем экспорта медицинской и аналитической продукции в страны Африки вырос на 32,3%.В октябре 2019 года по инициативе России в Сочи прошел первый саммит Россия - Африка под председательством президента Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит "Россия-Африка" открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.

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москва, африка, нигерия, экономика