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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210319/kontakty-1602061204.html
Нигерийский бизнес заинтересован в усилении контактов с партнерами из РФ
Нигерийский бизнес заинтересован в усилении контактов с партнерами из РФ
Нигерия заинтересована в усилении контактов с российскими партнерами, сказал генеральный директор нигерийской компании Torain Group Чарльз Ихеначо. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T20:11
2021-03-19T20:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
африка
нигерия
экономика
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Нигерия заинтересована в усилении контактов с российскими партнерами, сказал генеральный директор нигерийской компании Torain Group Чарльз Ихеначо.Необходимо делать акцент на человеческий капитал, подчеркнул Ихеначо, "нам нужны врачи, ученые".Руководитель отдела международного бизнеса московской компании НПП "Мелитта", производящей оборудование для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, Алексей Казаков также уверен в том, что чем теснее взаимодействие сторон, тем оно эффективнее.Он убежден, что продажа продуктов – лишь начало пути к выстраиванию долговременных связей с партнерами из Африки.По данным организатора телемоста - Центра поддержки и развития экспорта "Моспром", только за последний год объем экспорта медицинской и аналитической продукции в страны Африки вырос на 32,3%.В октябре 2019 года по инициативе России в Сочи прошел первый саммит Россия - Африка под председательством президента Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит "Россия-Африка" открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.
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москва, африка, нигерия, экономика

Нигерийский бизнес заинтересован в усилении контактов с партнерами из РФ

20:11 19.03.2021 (обновлено: 20:12 19.03.2021)
 
© AP Photo / Sunday AlambaФлаг Нигерии
Флаг Нигерии - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© AP Photo / Sunday Alamba
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Нигерия заинтересована в усилении контактов с российскими партнерами, сказал генеральный директор нигерийской компании Torain Group Чарльз Ихеначо.
"Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с различными российскими компаниями. Мы используем различные каналы, чтобы обсуждать наше сотрудничество с российскими компаниями", - сказал он в ходе круглого стола "Рецепт экспорта. Актуальные предложения московских экспортеров" в рамках Первого международного телемоста MOSCOW - AFRICA 2021 в пресс-центре МИА Россия Сегодня.
Необходимо делать акцент на человеческий капитал, подчеркнул Ихеначо, "нам нужны врачи, ученые".
"Мы проводим бизнес консультации. Мы выстраиваем диалог с Торгово-промышленной палатой РФ именно по этому вопросу…Очень тесные отношения с российскими партнерами, и мы надеемся только наращивать это. Мы заинтересованы в том, чтобы российские предприниматели приходили в Африку. Потому что Африка обладает большим потенциалом", - добавил он.
Руководитель отдела международного бизнеса московской компании НПП "Мелитта", производящей оборудование для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, Алексей Казаков также уверен в том, что чем теснее взаимодействие сторон, тем оно эффективнее.
"На данный момент более сорока наших дезинфицирующих установок несут "боевое дежурство" в ЮАР. Они находятся в самых разных частях страны, используются в операционных, стационарах, в отделениях неонатологии и реабилитационных центрах, что сейчас особенно актуально для пациентов, которые перенесли ковид. И одним из ингредиентов успеха взаимодействия с нашими южноафриканскими партнерами я считаю то, что мы умеем их слушать и слышать. Это постоянное двустороннее движение. Сейчас ЮАР - не единственная страна, где применяется наше оборудование, но наши партнеры из ЮАР были первыми", - рассказал на круглом столе Казаков.
Он убежден, что продажа продуктов – лишь начало пути к выстраиванию долговременных связей с партнерами из Африки.
"Поставка продукта – только начало взаимодействия. По запросу наших партнеров мы выезжаем в госпитали. За те несколько лет, что мы присутствуем в ЮАР, мы модифицировали наши ламповые узлы, изменили конструкцию установок - для соблюдения требований рынка ЮАР. Пообщавшись с эпидемиологами, со специалистами по контролю предотвращения инфекций, мы пришли к выводу, что сам продукт, хоть и эффективен, но это еще не все. Важно тем людям, которые с ним работают, дать дополнительные функции. Так у нас появилось программное обеспечение, которое помогает тем, кто с ним работает, контролировать процесс дезинфекции, а главное, дает им материалы, помогающие предотвращать распространение инфекции", - рассказал Казаков.
По данным организатора телемоста - Центра поддержки и развития экспорта "Моспром", только за последний год объем экспорта медицинской и аналитической продукции в страны Африки вырос на 32,3%.
В октябре 2019 года по инициативе России в Сочи прошел первый саммит Россия - Африка под председательством президента Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит "Россия-Африка" открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.
Пленарное заседание в рамках Первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021, посвященного перспективам московских производителей в странах Африки - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 17:26Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАфрикаНигерияЭкономика
 
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