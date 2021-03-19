https://ria.ru/20210319/kommunalschiki-1602040468.html

Бирюков: коммунальщики Москвы уже начали готовиться к следующей зиме

Бирюков: коммунальщики Москвы уже начали готовиться к следующей зиме

Городские службы Москвы уже приступили к подготовке к следующей зиме, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:39

2021-03-19T18:39

2021-03-19T18:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

жкх

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Городские службы Москвы уже приступили к подготовке к следующей зиме, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Москве 24"."По сути дела, в соответствии с нашими графиками, утвержденными по подготовке к зиме, мы с 9 марта приступили к проведению мероприятий без отключения потребителей",- сказал Бирюков, отвечая на вопрос, когда начнётся подготовка к следующей зиме.По его словам, мероприятия, которые начали проводиться, связаны с опрессовкой инженерных тепловых систем.По его словам, в планах подготовка примерно 200 объектов теплогенерации, начиная от 14 ТЭЦ и заканчивая небольшими котельными - 73 тысячи зданий и сооружений в Москве, или более 550 миллионов метров квадратных объектов жилого фонда и недвижимости, которые получают тепло.

https://realty.ria.ru/20210319/most-1601972039.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, жкх, петр бирюков, москва, общество