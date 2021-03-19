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Бирюков: коммунальщики Москвы уже начали готовиться к следующей зиме
Бирюков: коммунальщики Москвы уже начали готовиться к следующей зиме
Городские службы Москвы уже приступили к подготовке к следующей зиме, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:39
2021-03-19T18:39
2021-03-19T18:39
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Городские службы Москвы уже приступили к подготовке к следующей зиме, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Москве 24"."По сути дела, в соответствии с нашими графиками, утвержденными по подготовке к зиме, мы с 9 марта приступили к проведению мероприятий без отключения потребителей",- сказал Бирюков, отвечая на вопрос, когда начнётся подготовка к следующей зиме.По его словам, мероприятия, которые начали проводиться, связаны с опрессовкой инженерных тепловых систем.По его словам, в планах подготовка примерно 200 объектов теплогенерации, начиная от 14 ТЭЦ и заканчивая небольшими котельными - 73 тысячи зданий и сооружений в Москве, или более 550 миллионов метров квадратных объектов жилого фонда и недвижимости, которые получают тепло.
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городское хозяйство москвы, жкх, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Городские службы Москвы
уже приступили к подготовке к следующей зиме, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
в интервью "Москве 24".
"По сути дела, в соответствии с нашими графиками, утвержденными по подготовке к зиме, мы с 9 марта приступили к проведению мероприятий без отключения потребителей",- сказал Бирюков, отвечая на вопрос, когда начнётся подготовка к следующей зиме.
По его словам, мероприятия, которые начали проводиться, связаны с опрессовкой инженерных тепловых систем.
"И эта работа усиленно начнется, как только мы остановим подачу теплоносителя, а это будет тогда, когда температура наружного воздуха в течение пяти дней будет выше плюс 8 градусов, и начнем готовить и жилой фонд, и объекты социальной сферы, промышленности и так далее",- сказал Бирюков.
По его словам, в планах подготовка примерно 200 объектов теплогенерации, начиная от 14 ТЭЦ и заканчивая небольшими котельными - 73 тысячи зданий и сооружений в Москве, или более 550 миллионов метров квадратных объектов жилого фонда и недвижимости, которые получают тепло.
"Вот это все надо подготовить. Есть специалисты, есть средства, есть методики обеспечения мероприятий по подготовке к зиме",- сказал Бирюков.