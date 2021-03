https://ria.ru/20210319/klip-1601812670.html

Клип Imagine Dragons за сутки набрал более двух миллионов просмотров

Клип Imagine Dragons за сутки набрал более двух миллионов просмотров

Клип американской инди-рок группы Imagine Dragons на новый трек "Follow you" за сутки набрал 2,3 миллиона просмотров на YouTube. Главные роли в нем исполнили... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T00:43

2021-03-19T00:43

2021-03-19T00:43

австралия

филадельфия

сша

культура

музыка

новости культуры

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601812976_330:0:1670:754_1920x0_80_0_0_f7a55eb25dac7e3d362a73137d9a202f.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Клип американской инди-рок группы Imagine Dragons на новый трек "Follow you" за сутки набрал 2,3 миллиона просмотров на YouTube. Главные роли в нем исполнили звезды телесериала "В Филадельфии всегда солнечно" Роб Макэлхенни и Кейтлин Олсон.Актеры и одновременно супруги в реальной жизни играют влюбленную пару, которая устраивает романтический вечер, арендовав для этого целый театр и пригласив высткить участников Imagine Dragons.Когда музыканты начинают петь проникновенную "Follow you" герои рисуют в своем воображении разные картины сексуального характера. Персонаж Макэлхенни представляет себя в образе мускулистого фронтмена группы Дэна Рейнольдса, а его подруга, как флиртует с каждым из участников. Все это позволяет паре освежить отношения и понять, насколько они дороги друг другу. Ранее Рейнольдс рассказывал, что композиция вдохновлена песнями рок-группы The Beach Boys и его воссоединением с женой Эйжей Волкман, с которой они расходились на несколько месяцев. Вместе с "Follow you" участники Imagine Dragons также презентовали более брутальный трек "Cutthroat". Обе композиции войдут в предстоящий пятый студийный альбом музыкантов, над которым они работали последние несколько лет. Дата релиза и название сборника пока не обнародованы. Последняя пластинка Imagine Dragons под названием "Origins" вышла в 2018-м году. Она занимала верхние строчки в хит-парадах США, Канады, Австралии и других стран.

https://ria.ru/20210309/klip-1600143309.html

австралия

филадельфия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, филадельфия, сша, музыка, новости культуры, youtube