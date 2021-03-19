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https://ria.ru/20210319/klip-1601812670.html
Клип Imagine Dragons за сутки набрал более двух миллионов просмотров
Клип Imagine Dragons за сутки набрал более двух миллионов просмотров
Клип американской инди-рок группы Imagine Dragons на новый трек "Follow you" за сутки набрал 2,3 миллиона просмотров на YouTube. Главные роли в нем исполнили... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T00:43
2021-03-19T00:43
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Клип американской инди-рок группы Imagine Dragons на новый трек "Follow you" за сутки набрал 2,3 миллиона просмотров на YouTube. Главные роли в нем исполнили звезды телесериала "В Филадельфии всегда солнечно" Роб Макэлхенни и Кейтлин Олсон.Актеры и одновременно супруги в реальной жизни играют влюбленную пару, которая устраивает романтический вечер, арендовав для этого целый театр и пригласив высткить участников Imagine Dragons.Когда музыканты начинают петь проникновенную "Follow you" герои рисуют в своем воображении разные картины сексуального характера. Персонаж Макэлхенни представляет себя в образе мускулистого фронтмена группы Дэна Рейнольдса, а его подруга, как флиртует с каждым из участников. Все это позволяет паре освежить отношения и понять, насколько они дороги друг другу. Ранее Рейнольдс рассказывал, что композиция вдохновлена песнями рок-группы The Beach Boys и его воссоединением с женой Эйжей Волкман, с которой они расходились на несколько месяцев. Вместе с "Follow you" участники Imagine Dragons также презентовали более брутальный трек "Cutthroat". Обе композиции войдут в предстоящий пятый студийный альбом музыкантов, над которым они работали последние несколько лет. Дата релиза и название сборника пока не обнародованы. Последняя пластинка Imagine Dragons под названием "Origins" вышла в 2018-м году. Она занимала верхние строчки в хит-парадах США, Канады, Австралии и других стран.
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австралия, филадельфия, сша, музыка, новости культуры, youtube

Клип Imagine Dragons за сутки набрал более двух миллионов просмотров

00:43 19.03.2021
 
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Клип американской инди-рок группы Imagine Dragons на новый трек "Follow you" за сутки набрал 2,3 миллиона просмотров на YouTube. Главные роли в нем исполнили звезды телесериала "В Филадельфии всегда солнечно" Роб Макэлхенни и Кейтлин Олсон.
Актеры и одновременно супруги в реальной жизни играют влюбленную пару, которая устраивает романтический вечер, арендовав для этого целый театр и пригласив высткить участников Imagine Dragons.
Когда музыканты начинают петь проникновенную "Follow you" герои рисуют в своем воображении разные картины сексуального характера. Персонаж Макэлхенни представляет себя в образе мускулистого фронтмена группы Дэна Рейнольдса, а его подруга, как флиртует с каждым из участников. Все это позволяет паре освежить отношения и понять, насколько они дороги друг другу.
Ранее Рейнольдс рассказывал, что композиция вдохновлена песнями рок-группы The Beach Boys и его воссоединением с женой Эйжей Волкман, с которой они расходились на несколько месяцев.
Вместе с "Follow you" участники Imagine Dragons также презентовали более брутальный трек "Cutthroat". Обе композиции войдут в предстоящий пятый студийный альбом музыкантов, над которым они работали последние несколько лет. Дата релиза и название сборника пока не обнародованы.
Последняя пластинка Imagine Dragons под названием "Origins" вышла в 2018-м году. Она занимала верхние строчки в хит-парадах США, Канады, Австралии и других стран.
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