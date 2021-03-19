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Крестный ход на Торжество православия перенесли в Киеве из-за COVID -19
Крестный ход на Торжество православия перенесли в Киеве из-за COVID -19
Крестный ход, запланированный в Киеве на праздник Торжества православия 21 марта, перенесли из-за новых ограничений в связи с коронавирусом, заявил глава... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:48
2021-03-19T13:48
2021-03-19T13:56
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украинская православная церковь
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Крестный ход, запланированный в Киеве на праздник Торжества православия 21 марта, перенесли из-за новых ограничений в связи с коронавирусом, заявил глава Украинской православной церкви митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий."Стало известно, что с 20 марта в Киеве будут введены дополнительные карантинные ограничения, исключающие проведение запланированного крестного хода. Поддерживая столичную власть в стремлении как можно скорее улучшить эпидемическую ситуацию и вознося об этом молитву к милосердному Богу, мы переносим проведение крестного хода на другое более благоприятное время", - говорится в обращении Онуфрия, опубликованном на сайте синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.Он призвал воспринимать эту ситуацию как духовное испытание, усилить пост и покаяться в грехах."Хочу поблагодарить викарных архиереев, духовенство, монашествующих и мирян Киевской епархии, ведь нам известно, с каким духовным подъемом и ответственностью вы готовились к крестному ходу, который должен был состояться в Киеве", - заключил иерарх.Торжество православия – праздник, установленный в 843 году в честь победы в Церкви над ересью иконоборчества. Отмечается в воскресенье первой недели Великого поста.
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религия, украинская православная церковь, киев, украина
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Крестный ход, запланированный в Киеве на праздник Торжества православия 21 марта, перенесли из-за новых ограничений в связи с коронавирусом, заявил глава Украинской православной церкви митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий.
"Стало известно, что с 20 марта в Киеве будут введены дополнительные карантинные ограничения, исключающие проведение запланированного крестного хода. Поддерживая столичную власть в стремлении как можно скорее улучшить эпидемическую ситуацию и вознося об этом молитву к милосердному Богу, мы переносим проведение крестного хода на другое более благоприятное время", - говорится в обращении Онуфрия, опубликованном на сайте синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.
Он призвал воспринимать эту ситуацию как духовное испытание, усилить пост и покаяться в грехах.
"Хочу поблагодарить викарных архиереев, духовенство, монашествующих и мирян Киевской епархии, ведь нам известно, с каким духовным подъемом и ответственностью вы готовились к крестному ходу, который должен был состояться в Киеве", - заключил иерарх.
Торжество православия – праздник, установленный в 843 году в честь победы в Церкви над ересью иконоборчества. Отмечается в воскресенье первой недели Великого поста.