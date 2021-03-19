https://ria.ru/20210319/khischenie-1601991166.html

Полиция задержала 11 подозреваемых в крупном хищении у "Россетей"

Полиция задержала 11 подозреваемых в крупном хищении у "Россетей"

Полиция задержала одиннадцать подозреваемых по делу о хищении более десяти миллиардов рублей у производителей электроэнергии и сетевых компаний, входящих в... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T14:52

2021-03-19T14:52

2021-03-19T16:22

мосуралбанк

россети

ирина волк

происшествия

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Полиция задержала одиннадцать подозреваемых по делу о хищении более десяти миллиардов рублей у производителей электроэнергии и сетевых компаний, входящих в госкорпорацию "Россети". Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения", — уточнила представитель ведомства.По версии следствия, мошенники действовали под прикрытием АО "Межрегионсоюзэнерго", которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Подконтрольные сбытовые компании вели непрофильную финансовую деятельность: выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования. Операции финансировали кредитами от Мосуралбанка. Благодаря им участники сговора создали формальные основания для вывода денег из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам фирм, считают следователи.По ее словам, всего с 2004-го по 2019 год злоумышленники вывели в подконтрольные им зарубежные фирмы более десяти миллиардов рублей. Они должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей.Полиция расследует дело по статьям 159 ("Мошенничество") и 210 ("Организация преступного сообщества") УК России. Трое обвиняемых под стражей, 19 марта суд вынесет решение еще по четырем фигурантам. Предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около семи миллиардов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/sberbank-1600806623.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210319/aeroflot-1601933729.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосуралбанк, россети, ирина волк, происшествия