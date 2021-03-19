https://ria.ru/20210319/khimki-1601973856.html
Пострадавший от взрыва подъезд дома в Химках восстановят
Пострадавший от взрыва подъезд дома в Химках восстановят
Подъезд дома в Химках, где, по предварительным данным, произошел взрыв газа, будет отремонтирован в течение трех недель, заявил губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:40
2021-03-19T13:40
2021-03-19T13:47
взрыв в жилом доме в химках
следственный комитет россии (ск рф)
андрей воробьев
химки
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подъезд дома в Химках, где, по предварительным данным, произошел взрыв газа, будет отремонтирован в течение трех недель, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел, предположительно, взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Подмосковный главк СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщив, что в ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела трех человек."В следующие три недели мы полностью отремонтируем, восстановим подъезд. Разрушения незначительные, относительно конечно. Соответственно, все работы эти будут проведены за счет регионального бюджета", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20210319/khimki-1601972689.html
химки
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взрыв в жилом доме в химках, следственный комитет россии (ск рф), андрей воробьев, химки, происшествия