https://ria.ru/20210319/khimki-1601972689.html
Дом в Химках, где произошел взрыв, обследуют за два дня
Дом в Химках, где произошел взрыв, обследуют за два дня
В течение двух дней дом в Химках, где произошел взрыв, полностью обследуют на предмет безопасности, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:35
2021-03-19T13:35
2021-03-19T13:47
взрыв в жилом доме в химках
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андрей воробьев
химки
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В течение двух дней дом в Химках, где произошел взрыв, полностью обследуют на предмет безопасности, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."В течение двух суток мы сделаем обследование вместе со службами МЧС, для того чтобы убедиться, что ничего не угрожает (безопасности людей – ред.)", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел, предположительно, взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Погибли двое мужчин и ребенок. На место направлен мобильный диагностический комплекс "Струна". Подмосковный главк СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210319/khimki-1601956832.html
химки
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взрыв в жилом доме в химках, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей воробьев, химки, происшествия