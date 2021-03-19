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https://ria.ru/20210319/khimki-1601972689.html
Дом в Химках, где произошел взрыв, обследуют за два дня
Дом в Химках, где произошел взрыв, обследуют за два дня
В течение двух дней дом в Химках, где произошел взрыв, полностью обследуют на предмет безопасности, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:35
2021-03-19T13:47
взрыв в жилом доме в химках
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андрей воробьев
химки
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В течение двух дней дом в Химках, где произошел взрыв, полностью обследуют на предмет безопасности, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."В течение двух суток мы сделаем обследование вместе со службами МЧС, для того чтобы убедиться, что ничего не угрожает (безопасности людей – ред.)", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел, предположительно, взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Погибли двое мужчин и ребенок. На место направлен мобильный диагностический комплекс "Струна". Подмосковный главк СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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взрыв в жилом доме в химках, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей воробьев, химки, происшествия

Дом в Химках, где произошел взрыв, обследуют за два дня

13:35 19.03.2021 (обновлено: 13:47 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В течение двух дней дом в Химках, где произошел взрыв, полностью обследуют на предмет безопасности, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"В течение двух суток мы сделаем обследование вместе со службами МЧС, для того чтобы убедиться, что ничего не угрожает (безопасности людей – ред.)", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел, предположительно, взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Погибли двое мужчин и ребенок. На место направлен мобильный диагностический комплекс "Струна". Подмосковный главк СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 12:34
Жильцов подъезда дома в Химках, где произошел взрыв, разместят в лицее
 
Взрыв в жилом доме в ХимкахСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Андрей ВоробьевХимкиПроисшествия
 
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