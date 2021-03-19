https://ria.ru/20210319/khimki-1601956832.html

Жильцов подъезда дома в Химках, где произошел взрыв, разместят в лицее

Жильцов подъезда дома в Химках, где произошел взрыв, разместят в лицее

Жильцов подъезда дома в Химках, где произошел взрыв, разместят в ближайшем лицее, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:34

2021-03-19T12:34

2021-03-19T13:04

взрыв в жилом доме в химках

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Жильцов подъезда дома в Химках, где произошел взрыв, разместят в ближайшем лицее, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета."В ближайшем лицее № 16 оборудован пункт приема для пострадавших и жильцов подъезда", - сказали в пресс-службе.Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел, предположительно, взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. По последним данным, погибли три человека. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

химки

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2021

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Спасатели развернули штаб во дворе дома в Химках, где произошел взрыв Спасатели развернули штаб во дворе дома в Химках, где произошел взрыв 2021-03-19T12:34 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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