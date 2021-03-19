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Жильцов подъезда дома в Химках, где произошел взрыв, разместят в лицее
Жильцов подъезда дома в Химках, где произошел взрыв, разместят в лицее
Жильцов подъезда дома в Химках, где произошел взрыв, разместят в ближайшем лицее, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:34
2021-03-19T12:34
2021-03-19T13:04
взрыв в жилом доме в химках
химки
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Жильцов подъезда дома в Химках, где произошел взрыв, разместят в ближайшем лицее, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета."В ближайшем лицее № 16 оборудован пункт приема для пострадавших и жильцов подъезда", - сказали в пресс-службе.Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел, предположительно, взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. По последним данным, погибли три человека. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
химки
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Спасатели развернули штаб во дворе дома в Химках, где произошел взрыв
Спасатели развернули штаб во дворе дома в Химках, где произошел взрыв
2021-03-19T12:34
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PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, взрыв в жилом доме в химках, химки, происшествия