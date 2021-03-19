https://ria.ru/20210319/khimki-1601952236.html

Из-под завалов квартиры в Химках извлекли тело ребенка

Из-под завалов квартиры в Химках извлекли тело ребенка

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в подмосковных Химках второго ребенка без признаков жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:14

2021-03-19T12:14

2021-03-19T12:50

взрыв в жилом доме в химках

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в подмосковных Химках второго ребенка без признаков жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел, предположительно, взрыв газа, после которого обрушились перекрытия. В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что при обрушении погиб один человек, из-под завалов спасли ребенка. Представитель экстренных служб сообщал, что из-под завалов извлекли второго ребенка, он был без сознания."Второго ребенка извлекли, к сожалению, без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210319/vzryv-1601953509.html

химки

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Спасатели развернули штаб во дворе дома в Химках, где произошел взрыв Спасатели развернули штаб во дворе дома в Химках, где произошел взрыв 2021-03-19T12:14 true PT1M27S

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взрыв в жилом доме в химках, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), химки, происшествия