https://ria.ru/20210319/khimki-1601946446.html
Из-под завалов на месте взрыва в Химках извлекли второго ребенка
Из-под завалов на месте взрыва в Химках извлекли второго ребенка
Второго ребенка извлекли из-под завалов жилого дома в подмосковных Химках после взрыва бытового газа, он без сознания, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:47
2021-03-19T11:47
2021-03-19T11:47
взрыв в жилом доме в химках
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
химки
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Второго ребенка извлекли из-под завалов жилого дома в подмосковных Химках после взрыва бытового газа, он без сознания, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Достали второго ребенка – без сознания", - сказал собеседник агентства.Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел хлопок, после которого обрушились перекрытия. В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что при обрушении погиб один человек, из-под завалов спасли ребенка.
https://ria.ru/20210319/khimki-1601944967.html
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взрыв в жилом доме в химках, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), химки, происшествия