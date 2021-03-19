https://ria.ru/20210319/khimki-1601946446.html

Из-под завалов на месте взрыва в Химках извлекли второго ребенка

Из-под завалов на месте взрыва в Химках извлекли второго ребенка

Второго ребенка извлекли из-под завалов жилого дома в подмосковных Химках после взрыва бытового газа, он без сознания, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:47

2021-03-19T11:47

2021-03-19T11:47

взрыв в жилом доме в химках

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Второго ребенка извлекли из-под завалов жилого дома в подмосковных Химках после взрыва бытового газа, он без сознания, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Достали второго ребенка – без сознания", - сказал собеседник агентства.Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел хлопок, после которого обрушились перекрытия. В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что при обрушении погиб один человек, из-под завалов спасли ребенка.

https://ria.ru/20210319/khimki-1601944967.html

химки

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в химках, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), химки, происшествия