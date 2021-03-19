https://ria.ru/20210319/khimki-1601940077.html
Пожар после взрыва в Химках локализовали
Пожар после взрыва в Химках локализовали
Пожар в двух квартирах после взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в подмосковных Химках удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:21
2021-03-19T11:21
2021-03-19T11:21
взрыв в жилом доме в химках
химки
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пожар в двух квартирах после взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в подмосковных Химках удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Пожар в двух квартирах локализован на площади 12 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что две квартиры загорелись после хлопка в многоэтажном жилом доме в подмосковных Химках. Один человек погиб при обрушении перекрытий.
https://ria.ru/20210319/khimki-1601939410.html
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взрыв в жилом доме в химках, химки, происшествия