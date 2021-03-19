https://ria.ru/20210319/khimki-1601940077.html

Пожар после взрыва в Химках локализовали

Пожар после взрыва в Химках локализовали

Пожар в двух квартирах после взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в подмосковных Химках удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:21

2021-03-19T11:21

2021-03-19T11:21

взрыв в жилом доме в химках

химки

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601937585_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_b08dc8de50e23f5fce79b0afbe8fdd92.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пожар в двух квартирах после взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в подмосковных Химках удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Пожар в двух квартирах локализован на площади 12 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что две квартиры загорелись после хлопка в многоэтажном жилом доме в подмосковных Химках. Один человек погиб при обрушении перекрытий.

https://ria.ru/20210319/khimki-1601939410.html

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в химках, химки, происшествия