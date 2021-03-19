https://ria.ru/20210319/ipoteka-1601934672.html
В Тюменской области количество кредитов под ипотеку выросло на треть
В Тюменской области количество кредитов под ипотеку выросло на треть
В прошлом году в Тюменской области более чем на треть увеличилось количество выданных ипотечных кредитов, сообщил губернатор области Александр Моор. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:57
2021-03-19T10:57
2021-03-19T10:57
тюменская область
александр моор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588729716_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d0f517b29724a3504e8a4600188fd31.jpg
ТЮМЕНЬ, 19 мар – РИА Новости. В прошлом году в Тюменской области более чем на треть увеличилось количество выданных ипотечных кредитов, сообщил губернатор области Александр Моор.По его словам, программа льготной ипотеки не только помогла поддержать строительную отрасль, но и заметно простимулировала ее в период, когда многие сектора экономики только теряли. В пресс-службе областного правительства напомнили, что до 1 июля этого года в России действует утвержденная правительством в коне апреля 2020 года программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
https://ria.ru/20210316/stroitelstvo-1601513522.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588729716_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_0a5e5d42cd3c89d5e5e616bf971fc9cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор