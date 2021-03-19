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Тюменская область
https://ria.ru/20210319/ipoteka-1601934672.html
В Тюменской области количество кредитов под ипотеку выросло на треть
В Тюменской области количество кредитов под ипотеку выросло на треть
В прошлом году в Тюменской области более чем на треть увеличилось количество выданных ипотечных кредитов, сообщил губернатор области Александр Моор. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:57
2021-03-19T10:57
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 19 мар – РИА Новости. В прошлом году в Тюменской области более чем на треть увеличилось количество выданных ипотечных кредитов, сообщил губернатор области Александр Моор.По его словам, программа льготной ипотеки не только помогла поддержать строительную отрасль, но и заметно простимулировала ее в период, когда многие сектора экономики только теряли. В пресс-службе областного правительства напомнили, что до 1 июля этого года в России действует утвержденная правительством в коне апреля 2020 года программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
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александр моор

В Тюменской области количество кредитов под ипотеку выросло на треть

10:57 19.03.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ТЮМЕНЬ, 19 мар – РИА Новости. В прошлом году в Тюменской области более чем на треть увеличилось количество выданных ипотечных кредитов, сообщил губернатор области Александр Моор.
"Если в 2019 году было выдано 19 345 ипотечных кредитов, то в 2020 – 25 872. И это на фоне непростой экономической ситуации прошлого года. Из 25 872 кредитов почти 14 тысяч носили льготный характер, а это – больше половины", – сказал глава региона
По его словам, программа льготной ипотеки не только помогла поддержать строительную отрасль, но и заметно простимулировала ее в период, когда многие сектора экономики только теряли.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что до 1 июля этого года в России действует утвержденная правительством в коне апреля 2020 года программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 16:56Тюменская область
Моор: в Тюменской области в 2021 году начнут строительство четырех школ
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
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