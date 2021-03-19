https://ria.ru/20210319/ipoteka-1601934672.html

В Тюменской области количество кредитов под ипотеку выросло на треть

В Тюменской области количество кредитов под ипотеку выросло на треть

В прошлом году в Тюменской области более чем на треть увеличилось количество выданных ипотечных кредитов, сообщил губернатор области Александр Моор. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T10:57

2021-03-19T10:57

2021-03-19T10:57

тюменская область

александр моор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588729716_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d0f517b29724a3504e8a4600188fd31.jpg

ТЮМЕНЬ, 19 мар – РИА Новости. В прошлом году в Тюменской области более чем на треть увеличилось количество выданных ипотечных кредитов, сообщил губернатор области Александр Моор.По его словам, программа льготной ипотеки не только помогла поддержать строительную отрасль, но и заметно простимулировала ее в период, когда многие сектора экономики только теряли. В пресс-службе областного правительства напомнили, что до 1 июля этого года в России действует утвержденная правительством в коне апреля 2020 года программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.

https://ria.ru/20210316/stroitelstvo-1601513522.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор