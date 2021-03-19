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Intel выпустит собственную видеокарту для геймеров
Intel выпустит собственную видеокарту для геймеров
Intel готовится к выпуску собственной видеокарты с кодовым названием Xe-HPG DG2. Короткий тизер, который намекает на скорый выход первой видеоускорителя,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:44
2021-03-19T13:44
2021-03-19T13:44
наука
геймеры
intel corporation
технологии
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Intel готовится к выпуску собственной видеокарты с кодовым названием Xe-HPG DG2. Короткий тизер, который намекает на скорый выход первой видеоускорителя, опубликован в официальном Twitter компании.Подробностей о новинке пока мало, но в Intel намекают на 512 активных графических блоков. Ожидается, что семейство Xe-HPG DG2 будет включать 3 модели видеокарт: 512EU, 384EU и 128EU. Старшая модель должна соперничать в производительности с мощными решениями от AMD и Nvidia.Сетевые информаторы считают, что презентация первой видеокарты для геймеров от Intel состоится 26 марта. Стоимость Xe-HPG DG2 пока не раскрывается.
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геймеры, intel corporation, технологии