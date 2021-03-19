https://ria.ru/20210319/galkin-1602009046.html

Галкин рассказал, кто заменяет Лизе с Гарри бабушек и дедушек

Галкин рассказал, кто заменяет Лизе с Гарри бабушек и дедушек

Максим Галкин разместил в Instagram пост, в котором рассказал, кто заменяет Лизе и Гарри бабушек и дедушек, ведь родителей Аллы Пугачевой и самого шоумена уже... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T19:35

2021-03-19T19:35

2021-03-19T19:35

отцы и дети

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Максим Галкин разместил в Instagram пост, в котором рассказал, кто заменяет Лизе и Гарри бабушек и дедушек, ведь родителей Аллы Пугачевой и самого шоумена уже нет в живых. По словам артиста, близкими людьми для их детей стали друзья семьи. "Бабушкой была для Лизы и Гарика Галина Борисовна Волчек. Она их очень любила и в любое свободное время приезжала к нам, или дети навещали ее. Еще одной бабушкой стала Алина Редель, ближайшая подруга Аллы с давних времен, да еще и живущая по соседству через поле", — написал Галкин.Дедушку Лизе и Гарри заменяет гастрольный импресарио Семен Могилевский, несмотря на то, что у него самого есть родные внуки.К тексту Максим Галкин прикрепил видео, на котором семилетний Гарри обсуждает с Могилевским карантин в разных странах, а также объясняет, как использовать эффекты в новомодных приложениях.

https://ria.ru/20210104/galkin-1591973216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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отцы и дети, отношения, семья, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, максим галкин, алла пугачева