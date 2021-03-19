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Галкин рассказал, кто заменяет Лизе с Гарри бабушек и дедушек
Галкин рассказал, кто заменяет Лизе с Гарри бабушек и дедушек
Максим Галкин разместил в Instagram пост, в котором рассказал, кто заменяет Лизе и Гарри бабушек и дедушек, ведь родителей Аллы Пугачевой и самого шоумена уже... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T19:35
2021-03-19T19:35
2021-03-19T19:35
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Максим Галкин разместил в Instagram пост, в котором рассказал, кто заменяет Лизе и Гарри бабушек и дедушек, ведь родителей Аллы Пугачевой и самого шоумена уже нет в живых. По словам артиста, близкими людьми для их детей стали друзья семьи. "Бабушкой была для Лизы и Гарика Галина Борисовна Волчек. Она их очень любила и в любое свободное время приезжала к нам, или дети навещали ее. Еще одной бабушкой стала Алина Редель, ближайшая подруга Аллы с давних времен, да еще и живущая по соседству через поле", — написал Галкин.Дедушку Лизе и Гарри заменяет гастрольный импресарио Семен Могилевский, несмотря на то, что у него самого есть родные внуки.К тексту Максим Галкин прикрепил видео, на котором семилетний Гарри обсуждает с Могилевским карантин в разных странах, а также объясняет, как использовать эффекты в новомодных приложениях.
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отцы и дети, отношения, семья, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, максим галкин, алла пугачева
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Максим Галкин разместил в Instagram пост, в котором рассказал
, кто заменяет Лизе и Гарри бабушек и дедушек, ведь родителей Аллы Пугачевой и самого шоумена уже нет в живых.
По словам артиста, близкими людьми для их детей стали друзья семьи.
"Бабушкой была для Лизы и Гарика Галина Борисовна Волчек. Она их очень любила и в любое свободное время приезжала к нам, или дети навещали ее. Еще одной бабушкой стала Алина Редель, ближайшая подруга Аллы с давних времен, да еще и живущая по соседству через поле", — написал Галкин.
Дедушку Лизе и Гарри заменяет гастрольный импресарио Семен Могилевский, несмотря на то, что у него самого есть родные внуки.
"Он не меньше привязан к нашим детям, — отметил шоумен. — Дети его обожают. Семен живет в Израиле, поэтому сейчас нет возможности видеться, но телефонные созвоны каждый день — это уже ритуал".
К тексту Максим Галкин прикрепил видео, на котором семилетний Гарри обсуждает с Могилевским карантин в разных странах, а также объясняет, как использовать эффекты в новомодных приложениях.