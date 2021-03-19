В OMV оценили важность "Северного потока — 2" для Европы
10:41 19.03.2021 (обновлено: 11:02 19.03.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Австрийская OMV подчеркивает экономический характер проекта "Северный поток 2", отмечая важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, при этом немецкая Uniper убеждена, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.
США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу.
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"Мы остаемся убеждены, что газопровод будет достроен и что "Северный поток 2" обоснован с энергетической точки зрения", - сообщили в Uniper. В компании отметили, что санкции США не влияют на нее как на финансового инвестора, а все обязательства перед Nord Stream 2 AG уже выполнены.
"Мы постоянно мониторим развитие политических событий вокруг проекта, а также в контакте с правительством Германии на этот счет. Мы поддерживаем подход, направленный на конструктивный диалог между Германией, ЕС и США с целью предотвратить введения односторонних экономических санкций", - добавили в Uniper.
"OMV - один из кредиторов проекта "Северный поток 2". Мы считаем этот проект экономическим, важным как для энергетической безопасности, так и конкурентоспособности Европы", - подчеркнули при этом в OMV.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.