Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210319/evropa-1601931923.html
В OMV оценили важность "Северного потока — 2" для Европы
В OMV оценили важность "Северного потока — 2" для Европы
Австрийская OMV подчеркивает экономический характер проекта "Северный поток 2", отмечая важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:41
2021-03-19T11:02
nord stream 2 ag
uniper
энтони блинкен
балтийское море
сша
украина
северный поток — 2
omv
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593098550_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_4c1c00de14c61960295b807bd393faf1.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Австрийская OMV подчеркивает экономический характер проекта "Северный поток 2", отмечая важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, при этом немецкая Uniper убеждена, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу."Мы остаемся убеждены, что газопровод будет достроен и что "Северный поток 2" обоснован с энергетической точки зрения", - сообщили в Uniper. В компании отметили, что санкции США не влияют на нее как на финансового инвестора, а все обязательства перед Nord Stream 2 AG уже выполнены."OMV - один из кредиторов проекта "Северный поток 2". Мы считаем этот проект экономическим, важным как для энергетической безопасности, так и конкурентоспособности Европы", - подчеркнули при этом в OMV."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
https://ria.ru/20210318/gazoprovod-1601884712.html
https://ria.ru/20210318/usloviya-1601878097.html
балтийское море
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593098550_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b8299fa2099046ae44efc00007969d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
nord stream 2 ag, uniper, энтони блинкен, балтийское море, сша, украина, северный поток — 2, omv, европа, экономика

В OMV оценили важность "Северного потока — 2" для Европы

10:41 19.03.2021 (обновлено: 11:02 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Австрийская OMV подчеркивает экономический характер проекта "Северный поток 2", отмечая важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, при этом немецкая Uniper убеждена, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.
США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 20:17
США потребовали прекратить работу над "Северным потоком — 2"
"Мы остаемся убеждены, что газопровод будет достроен и что "Северный поток 2" обоснован с энергетической точки зрения", - сообщили в Uniper. В компании отметили, что санкции США не влияют на нее как на финансового инвестора, а все обязательства перед Nord Stream 2 AG уже выполнены.
"Мы постоянно мониторим развитие политических событий вокруг проекта, а также в контакте с правительством Германии на этот счет. Мы поддерживаем подход, направленный на конструктивный диалог между Германией, ЕС и США с целью предотвратить введения односторонних экономических санкций", - добавили в Uniper.
"OMV - один из кредиторов проекта "Северный поток 2". Мы считаем этот проект экономическим, важным как для энергетической безопасности, так и конкурентоспособности Европы", - подчеркнули при этом в OMV.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 19:26
СМИ раскрыли детали переговоров Германии и США по "Северному потоку — 2"
 
Nord Stream 2 AGUniperЭнтони БлинкенБалтийское мореСШАУкраинаСеверный поток — 2OMVЕвропаЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
01:16Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
01:07Экс-директор "Военторга" частично признал вину в американском суде
Лента новостейМолния