https://ria.ru/20210319/evropa-1601931923.html

В OMV оценили важность "Северного потока — 2" для Европы

В OMV оценили важность "Северного потока — 2" для Европы

Австрийская OMV подчеркивает экономический характер проекта "Северный поток 2", отмечая важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T10:41

2021-03-19T10:41

2021-03-19T11:02

nord stream 2 ag

uniper

энтони блинкен

балтийское море

сша

украина

северный поток — 2

omv

европа

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Австрийская OMV подчеркивает экономический характер проекта "Северный поток 2", отмечая важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, при этом немецкая Uniper убеждена, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу."Мы остаемся убеждены, что газопровод будет достроен и что "Северный поток 2" обоснован с энергетической точки зрения", - сообщили в Uniper. В компании отметили, что санкции США не влияют на нее как на финансового инвестора, а все обязательства перед Nord Stream 2 AG уже выполнены."OMV - один из кредиторов проекта "Северный поток 2". Мы считаем этот проект экономическим, важным как для энергетической безопасности, так и конкурентоспособности Европы", - подчеркнули при этом в OMV."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

https://ria.ru/20210318/gazoprovod-1601884712.html

https://ria.ru/20210318/usloviya-1601878097.html

балтийское море

сша

украина

европа

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nord stream 2 ag, uniper, энтони блинкен, балтийское море, сша, украина, северный поток — 2, omv, европа, экономика