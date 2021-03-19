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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210319/eksport-1602028432.html
Кузменко: Москва продолжит наращивать промышленный экспорт в Африку
Кузменко: Москва продолжит наращивать промышленный экспорт в Африку
Москва продолжит наращивать промышленный экспорт в страны Африки, в частности, по химической промышленности, машиностроению, электронике, фармацевтике, сообщила РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:51
2021-03-19T17:51
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
африка
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Москва продолжит наращивать промышленный экспорт в страны Африки, в частности, по химической промышленности, машиностроению, электронике, фармацевтике, сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко в ходе пленарного заседания в рамках Первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021."Африканское направление является одним из наиболее перспективных для наращивания российского экспорта... я вижу перспективные направления для взаимодействия в отраслях промышленности, которые устойчиво представлены в Москве. Это химическая промышленность, транспортное машиностроение, электроника, здравоохранение, фармацевтика, оптика, информационные технологии. Это то, что Москва уже производит и экспортирует в рамках несырьевого и неэнергетического экспорта, и уже в 2020 году столица увеличила объемы своего экспорта в страны Африки, далее я думаю, что мы будем наблюдать геометрическую прогрессию", - сказала Кузменко.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о том, что в 2020 году экспорт Москвы в Африку вырос на 7% в сравнении с 2019 годом и составил 2,37 миллиарда долларов США.На промышленный экспорт пришлось 1,44 миллиарда долларов США, на экспорт продукции АПК – 0,93 миллиарда долларов США. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции, в 2020 году он составил почти 70%. Среди импортеров столичных товаров 49 стран – подавляющее большинство стран континента.Телемост организован Центром поддержки и развития экспорта "Моспром".
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москва, африка, экономика

Кузменко: Москва продолжит наращивать промышленный экспорт в Африку

17:51 19.03.2021
 
Участники Первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021
Участники Первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021 - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Москва продолжит наращивать промышленный экспорт в страны Африки, в частности, по химической промышленности, машиностроению, электронике, фармацевтике, сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко в ходе пленарного заседания в рамках Первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021.
"Африканское направление является одним из наиболее перспективных для наращивания российского экспорта... я вижу перспективные направления для взаимодействия в отраслях промышленности, которые устойчиво представлены в Москве. Это химическая промышленность, транспортное машиностроение, электроника, здравоохранение, фармацевтика, оптика, информационные технологии. Это то, что Москва уже производит и экспортирует в рамках несырьевого и неэнергетического экспорта, и уже в 2020 году столица увеличила объемы своего экспорта в страны Африки, далее я думаю, что мы будем наблюдать геометрическую прогрессию", - сказала Кузменко.
Пленарное заседание в рамках Первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021, посвященного перспективам московских производителей в странах Африки - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 17:26Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Власти Москвы уверены, что смогут удовлетворить спрос на экспорт в Африку
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о том, что в 2020 году экспорт Москвы в Африку вырос на 7% в сравнении с 2019 годом и составил 2,37 миллиарда долларов США.
На промышленный экспорт пришлось 1,44 миллиарда долларов США, на экспорт продукции АПК – 0,93 миллиарда долларов США. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции, в 2020 году он составил почти 70%. Среди импортеров столичных товаров 49 стран – подавляющее большинство стран континента.
Телемост организован Центром поддержки и развития экспорта "Моспром".
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАфрикаЭкономика
 
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