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Власти Москвы уверены, что смогут удовлетворить спрос на экспорт в Африку
Власти Москвы уверены, что смогут удовлетворить спрос на экспорт в Африку
Москва сможет удовлетворить любой спрос стран Африки на экспорт продукции, заявила журналистам замруководителя департамента инвестиционной и промышленной... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:26
2021-03-19T17:26
2021-03-19T17:26
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
африка
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Москва сможет удовлетворить любой спрос стран Африки на экспорт продукции, заявила журналистам замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко в ходе пресс-брифинга в МИА "Россия Сегодня" после пленарного заседания в рамках Первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021."Я уверена, что мы сможем удовлетворить любой спрос наших африканских партнеров, потому что московская экономика по итогам прошлого года серьезно не пострадала... я очень рада это констатировать, что несмотря на кризисный год, который затронул всю мировую общественность и экономические процессы, пагубно не сказался на московской промышленности, промышленное производство в Москве выросло на 5,1% за прошлый год", - сказала Кузменко, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в 2020 году экспорт Москвы в Африку вырос на 7,1% в сравнении с 2019 годом и составил 2,37 миллиарда долларов США. Телемост организован Центром поддержки и развития экспорта "Моспром".
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москва, африка, экономика
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Москва сможет удовлетворить любой спрос стран Африки на экспорт продукции, заявила журналистам замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко в ходе пресс-брифинга в МИА "Россия Сегодня" после пленарного заседания в рамках Первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021.
"Я уверена, что мы сможем удовлетворить любой спрос наших африканских партнеров, потому что московская экономика по итогам прошлого года серьезно не пострадала... я очень рада это констатировать, что несмотря на кризисный год, который затронул всю мировую общественность и экономические процессы, пагубно не сказался на московской промышленности, промышленное производство в Москве выросло на 5,1% за прошлый год", - сказала Кузменко, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в 2020 году экспорт Москвы в Африку вырос на 7,1% в сравнении с 2019 годом и составил 2,37 миллиарда долларов США.
На промышленный экспорт пришлось 1,44 миллиарда долларов США, на экспорт продукции АПК – 0,93 миллиарда долларов США. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции, в 2020 году он составил почти 70%. Среди импортеров столичных товаров 49 стран – подавляющие большинство стран континента.
Телемост организован Центром поддержки и развития экспорта "Моспром".