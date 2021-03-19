https://ria.ru/20210319/eksport-1602023451.html

Власти Москвы уверены, что смогут удовлетворить спрос на экспорт в Африку

Власти Москвы уверены, что смогут удовлетворить спрос на экспорт в Африку

Москва сможет удовлетворить любой спрос стран Африки на экспорт продукции, заявила журналистам замруководителя департамента инвестиционной и промышленной... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:26

2021-03-19T17:26

2021-03-19T17:26

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

африка

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Москва сможет удовлетворить любой спрос стран Африки на экспорт продукции, заявила журналистам замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко в ходе пресс-брифинга в МИА "Россия Сегодня" после пленарного заседания в рамках Первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021."Я уверена, что мы сможем удовлетворить любой спрос наших африканских партнеров, потому что московская экономика по итогам прошлого года серьезно не пострадала... я очень рада это констатировать, что несмотря на кризисный год, который затронул всю мировую общественность и экономические процессы, пагубно не сказался на московской промышленности, промышленное производство в Москве выросло на 5,1% за прошлый год", - сказала Кузменко, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в 2020 году экспорт Москвы в Африку вырос на 7,1% в сравнении с 2019 годом и составил 2,37 миллиарда долларов США. Телемост организован Центром поддержки и развития экспорта "Моспром".

https://ria.ru/20210319/subsidii-1601957243.html

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африка

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москва, африка, экономика