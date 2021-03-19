https://ria.ru/20210319/deputat-1602077323.html

Суд арестовал московского депутата за нарушения на акции протеста

Суд арестовал московского депутата за нарушения на акции протеста

Останкинский суд Москвы назначил арест в 10 суток муниципальному депутату по району Останкино Сергею Цукасову за повторное нарушение правил проведения массовой... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T22:54

2021-03-19T22:54

2021-03-19T22:54

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Останкинский суд Москвы назначил арест в 10 суток муниципальному депутату по району Останкино Сергею Цукасову за повторное нарушение правил проведения массовой акции, сообщили РИА Новости в суде."Останкинским судом Цукасов С. признан виновным, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказала собеседница агентства.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог (267 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ), порче имущества (ст. 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (ст. 151.2 УК РФ).

https://ria.ru/20210319/prigovor-1602072218.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия