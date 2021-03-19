https://ria.ru/20210319/deportatsiya-1602041587.html

Пособник нацистов Оберлендер попросил прекратить дело о депортации

Пособник нацистов Оберлендер попросил прекратить дело о депортации

Адвокаты пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:33

2021-03-19T18:33

2021-03-19T18:57

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

ссср

гельмут оберлендер

канада

в мире

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ТОРОНТО, 19 мар - РИА Новости. Адвокаты пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны, запросили о прекращении дела о его депортации из Канады и обвинили Канаду в сокрытии важной информации по делу, следует из документов федерального суда.Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование юридических уловок с целью затягивания депортации из Канады нацистского преступника Оберлендера недопустимо. Канадская комиссия по иммиграции сообщила 8 февраля о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства Канады экс-эсэсовца Оберлендера. Как сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Пейп, рассмотрение вопроса о депортации Оберлендера отложено как минимум до 19 марта.Адвокаты заявили, что федеральные прокуроры сокрыли конфиденциальные документы из доклада Комиссии по запросу о военных преступниках в Канаде, известной как Комиссия Жюля Дешена, согласно которому комиссия так и не нашла явных доказательств участия Оберландера в военных преступлениях или преступлениях против человечества."Утверждается, что это один из редких случаев, когда приостановка дальнейшего разбирательства... имеет основания на постоянной основе. Действия министра (юстиции и генерального прокурора Канады) являются высокомерными, вопиющими и явно несправедливыми", - говорится в документах.Адвокаты предложили, в качестве альтернативы, временно приостановить разбирательство пока генерал-губернатор в совете не примет решение о возможности пересмотра лишения Оберлендера канадского паспорта в свете новой информации, говорится в судебных документах.По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/nyurnberg-1594940609.html

https://ria.ru/20210319/belorussiya-1601956342.html

ростовская область

ссср

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, ссср, гельмут оберлендер, канада, в мире