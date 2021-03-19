Пособник нацистов Оберлендер попросил прекратить дело о депортации
18:33 19.03.2021 (обновлено: 18:57 19.03.2021)
© Фото : Public DomainГельмут Оберлендер
© Фото : Public Domain
ТОРОНТО, 19 мар - РИА Новости. Адвокаты пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны, запросили о прекращении дела о его депортации из Канады и обвинили Канаду в сокрытии важной информации по делу, следует из документов федерального суда.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование юридических уловок с целью затягивания депортации из Канады нацистского преступника Оберлендера недопустимо. Канадская комиссия по иммиграции сообщила 8 февраля о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства Канады экс-эсэсовца Оберлендера. Как сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Пейп, рассмотрение вопроса о депортации Оберлендера отложено как минимум до 19 марта.
Адвокаты заявили, что федеральные прокуроры сокрыли конфиденциальные документы из доклада Комиссии по запросу о военных преступниках в Канаде, известной как Комиссия Жюля Дешена, согласно которому комиссия так и не нашла явных доказательств участия Оберландера в военных преступлениях или преступлениях против человечества.
"Утверждается, что это один из редких случаев, когда приостановка дальнейшего разбирательства... имеет основания на постоянной основе. Действия министра (юстиции и генерального прокурора Канады) являются высокомерными, вопиющими и явно несправедливыми", - говорится в документах.
Адвокаты предложили, в качестве альтернативы, временно приостановить разбирательство пока генерал-губернатор в совете не примет решение о возможности пересмотра лишения Оберлендера канадского паспорта в свете новой информации, говорится в судебных документах.
По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".