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Запад дискредитирует пропагандируемые им идеалы демократии, заявил Лавров
Запад дискредитирует пропагандируемые им идеалы демократии, заявил Лавров
Запад дискредитирует им же пропагандируемые идеалы демократии и отказывается от приглашений Москвы к профессиональному диалогу с фактами для поиска баланса... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:45
2021-03-19T11:45
обсе
сергей лавров
евросоюз
совет европы
москва
украина
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Запад дискредитирует им же пропагандируемые идеалы демократии и отказывается от приглашений Москвы к профессиональному диалогу с фактами для поиска баланса интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все очевиднее, что Запад дискредитирует им же пропагандируемые идеалы демократии, то есть самого себя. Наши многочисленные приглашения к предметному, взаимоуважительному, профессиональному диалогу с конкретными фактами в руках для рассмотрения обоюдных озабоченностей в целях поиска справедливого баланса интересов и компромиссов попросту игнорируется. Продолжаются грубые попытки приватизировать секретариаты международных организаций, узурпировать право определять содержание многосторонности", - сказал Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.По словам Лаврова, как следствие, утрачивается элементарная культура диалога и, как показывают последние события, даже культура изложения мыслей."В ряде стран-членов Евросоюза и НАТО, на Украине бесцеремонно закрывают независимые средства массовой информации, а ведущие западные столицы приветствуют и поощряют эти грубейшие нарушения имеющихся решений ООН, ОБСЕ и Совета Европы о свободе доступа к информации", - добавил он.
https://ria.ru/20210319/lavrov-1601944322.html
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обсе, сергей лавров, евросоюз, совет европы, москва, украина, в мире

Запад дискредитирует пропагандируемые им идеалы демократии, заявил Лавров

11:45 19.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Запад дискредитирует им же пропагандируемые идеалы демократии и отказывается от приглашений Москвы к профессиональному диалогу с фактами для поиска баланса интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все очевиднее, что Запад дискредитирует им же пропагандируемые идеалы демократии, то есть самого себя. Наши многочисленные приглашения к предметному, взаимоуважительному, профессиональному диалогу с конкретными фактами в руках для рассмотрения обоюдных озабоченностей в целях поиска справедливого баланса интересов и компромиссов попросту игнорируется. Продолжаются грубые попытки приватизировать секретариаты международных организаций, узурпировать право определять содержание многосторонности", - сказал Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
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По словам Лаврова, как следствие, утрачивается элементарная культура диалога и, как показывают последние события, даже культура изложения мыслей.
"В ряде стран-членов Евросоюза и НАТО, на Украине бесцеремонно закрывают независимые средства массовой информации, а ведущие западные столицы приветствуют и поощряют эти грубейшие нарушения имеющихся решений ООН, ОБСЕ и Совета Европы о свободе доступа к информации", - добавил он.
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