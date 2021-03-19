https://ria.ru/20210319/demokratiya-1601945975.html

Запад дискредитирует пропагандируемые им идеалы демократии, заявил Лавров

Запад дискредитирует пропагандируемые им идеалы демократии, заявил Лавров

Запад дискредитирует им же пропагандируемые идеалы демократии и отказывается от приглашений Москвы к профессиональному диалогу с фактами для поиска баланса... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:45

2021-03-19T11:45

2021-03-19T11:45

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евросоюз

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москва

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Запад дискредитирует им же пропагандируемые идеалы демократии и отказывается от приглашений Москвы к профессиональному диалогу с фактами для поиска баланса интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все очевиднее, что Запад дискредитирует им же пропагандируемые идеалы демократии, то есть самого себя. Наши многочисленные приглашения к предметному, взаимоуважительному, профессиональному диалогу с конкретными фактами в руках для рассмотрения обоюдных озабоченностей в целях поиска справедливого баланса интересов и компромиссов попросту игнорируется. Продолжаются грубые попытки приватизировать секретариаты международных организаций, узурпировать право определять содержание многосторонности", - сказал Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.По словам Лаврова, как следствие, утрачивается элементарная культура диалога и, как показывают последние события, даже культура изложения мыслей."В ряде стран-членов Евросоюза и НАТО, на Украине бесцеремонно закрывают независимые средства массовой информации, а ведущие западные столицы приветствуют и поощряют эти грубейшие нарушения имеющихся решений ООН, ОБСЕ и Совета Европы о свободе доступа к информации", - добавил он.

https://ria.ru/20210319/lavrov-1601944322.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/nato-1599921190.html

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обсе, сергей лавров, евросоюз, совет европы, москва, украина, в мире