https://ria.ru/20210319/blagoustroystvo-1602045391.html
Благоустройство Красной Пресни завершат в Москве в 2021 году
Благоустройство Красной Пресни завершат в Москве в 2021 году
Благоустройство улицы Красная Пресня и территории у Киевского вокзала завершат в Москве в 2021 году, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:50
2021-03-19T18:50
2021-03-19T18:50
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Благоустройство улицы Красная Пресня и территории у Киевского вокзала завершат в Москве в 2021 году, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Будут продолжены и завершены работы по благоустройству около Киевского вокзала. Мы завершим работы по благоустройству улицы Красная Пресня от Баррикадной до Третьего транспортного кольца и ряд других крупных объектов, которые заслуживают внимания москвичей, включая и набережные", - сказал Бирюков в интервью "Москве 24", говоря о планах благоустройства на 2021 год.Он подчеркнул, что работы проведут так, чтобы и не создавать дискомфорт для москвичей и гостей столицы.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва