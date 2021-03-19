https://ria.ru/20210319/blagoustroystvo-1602045391.html

Благоустройство Красной Пресни завершат в Москве в 2021 году

Благоустройство Красной Пресни завершат в Москве в 2021 году

Благоустройство улицы Красная Пресня и территории у Киевского вокзала завершат в Москве в 2021 году, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:50

2021-03-19T18:50

2021-03-19T18:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Благоустройство улицы Красная Пресня и территории у Киевского вокзала завершат в Москве в 2021 году, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Будут продолжены и завершены работы по благоустройству около Киевского вокзала. Мы завершим работы по благоустройству улицы Красная Пресня от Баррикадной до Третьего транспортного кольца и ряд других крупных объектов, которые заслуживают внимания москвичей, включая и набережные", - сказал Бирюков в интервью "Москве 24", говоря о планах благоустройства на 2021 год.Он подчеркнул, что работы проведут так, чтобы и не создавать дискомфорт для москвичей и гостей столицы.

https://realty.ria.ru/20210318/kuryanovo-1601774075.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва