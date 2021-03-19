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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Благоустройство Красной Пресни завершат в Москве в 2021 году
Благоустройство Красной Пресни завершат в Москве в 2021 году
Благоустройство улицы Красная Пресня и территории у Киевского вокзала завершат в Москве в 2021 году, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:50
2021-03-19T18:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Благоустройство улицы Красная Пресня и территории у Киевского вокзала завершат в Москве в 2021 году, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Будут продолжены и завершены работы по благоустройству около Киевского вокзала. Мы завершим работы по благоустройству улицы Красная Пресня от Баррикадной до Третьего транспортного кольца и ряд других крупных объектов, которые заслуживают внимания москвичей, включая и набережные", - сказал Бирюков в интервью "Москве 24", говоря о планах благоустройства на 2021 год.Он подчеркнул, что работы проведут так, чтобы и не создавать дискомфорт для москвичей и гостей столицы.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Благоустройство Красной Пресни завершат в Москве в 2021 году

18:50 19.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСнос киноцентра "Соловей" на Красной Пресне
Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Благоустройство улицы Красная Пресня и территории у Киевского вокзала завершат в Москве в 2021 году, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Будут продолжены и завершены работы по благоустройству около Киевского вокзала. Мы завершим работы по благоустройству улицы Красная Пресня от Баррикадной до Третьего транспортного кольца и ряд других крупных объектов, которые заслуживают внимания москвичей, включая и набережные", - сказал Бирюков в интервью "Москве 24", говоря о планах благоустройства на 2021 год.
Благоустройство в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Благоустройство рядом со станцией "Курьяново" в Москве завершат к лету
Он подчеркнул, что работы проведут так, чтобы и не создавать дискомфорт для москвичей и гостей столицы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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