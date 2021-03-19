https://ria.ru/20210319/blagoustroystvo-1602043844.html

Более 4,7 тысячи объектов благоустроят в Москве в 2021 году

Более 4,7 тысячи объектов благоустроят в Москве в 2021 году

Более 4,7 тысячи различных объектов благоустроят в Москве в 2021 году, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:45

2021-03-19T18:45

2021-03-19T18:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Более 4,7 тысячи различных объектов благоустроят в Москве в 2021 году, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Программа есть, и она в себя включает более 4,7 тысячи различных объектов — это и крупные объекты, и объекты дворовых территорий. Эта программа основана на программе "Мой район", она согласована с жителями", - сказал Бирюков в интервью "Москве 24", отвечая на вопрос о планах и программе благоустройства на 2021 год.Он уточнил, что в перечне есть 475 объектов образования, которые приведут в порядок, а также более 80 объектов здравоохранения.

https://ria.ru/20210319/programma-1602042844.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество