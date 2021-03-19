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https://ria.ru/20210319/blagoustroystvo-1601925283.html
Собянин рассказал о благоустройстве острова Балчуг
Собянин рассказал о благоустройстве острова Балчуг
Благоустройство острова Балчуг станет самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы, который реализуют в 2021 году,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:52
2021-03-19T09:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
зарядье
якиманка
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Благоустройство острова Балчуг станет самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы, который реализуют в 2021 году, основная идея - разделить городское пространство на историческое и современное, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.Мэр отметил, что благоустройство острова планировалось ещё в 2020 году, но из-за пандемии работы пришлось отложить на 2021 год.По словам Собянина, весной-летом этого года новый облик получат Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные и примыкающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки и Репинский сквер."Необходимость в благоустройстве на Балчуге просто бросается в глаза. Хотя он находится в двух шагах от Кремля и Зарядья, улицы здесь выглядят грустно и уныло. Мало зелени, а узкие и местами разбитые тротуары отпугивают пешеходов. Некомфортно всем: местным жителям, постояльцам отелей, офисным работникам и меломанам, приезжающим на концерты в Дом музыки. Основная идея благоустройства Балчуга – условное разделение городского пространства на историческое и современное", - отметил Собянин.Он отметил, что нужно привести в порядок и добавить мест отдыха с классическими московскими лавочками на тротуары "внутри" острова – на Садовнической улице, в переулках и вдоль зданий на набережных.А на набережных у воды, где обычно гуляют туристы и горожане катаются на самокатах и велосипедах, городское пространство, по мнению мэра, могло бы выглядеть более ярко и современно."Напротив Дома музыки вполне уместно будут смотреться оригинальные лавочки, обрамленные решеткой из металлических труб. Немного напоминает духовой оркестр и одновременно перекликается с темой реки. Часть новых фонарей Балчуга будет выполнена в современном стиле минимализма. Другие будут напоминать старинные газовые фонари. Парапеты набережных планируется акцентировать с помощью специальной подсветки",- пишет мэр.Кроме того, на острове станет больше зелени – там разобьют газоны и цветники, высадят новые деревья и кустарники. Среди них европейские липы "Паллида", красные клёны, вязы "Лобел", декоративные яблони, рябинники, кизильники и белый дерен."Изюминка" проекта – благоустройство Репинского сквера, самого большого зеленого пространства Балчуга, созданного к 800-летию Москвы в 1948 году. В Репинском сквере будут максимально сохранены существующие деревья и высажены новые зеленые насаждения – на основании архивных ситуационных планов. А новые фонари, скамейки и урны будут выполнены в стиле конца 40-х годов прошлого века", - отметил Собянин.По его словам, западная оконечность острова Балчуг между памятником Петру I и улицей Серафимовича формально не входит в этот проект благоустройства, но только потому, что там завершаются работы по реставрации ГЭС-2."Рядом с историческим зданием будет создана пешеходная зона, связывающая Храм Христа Спасителя с Якиманкой. С Патриаршего моста можно будет спуститься на Болотную набережную и посидеть прямо у воды. Благоустройство острова Балчуг станет самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы, который мы реализуем в этом году",- заключил мэр.
https://realty.ria.ru/20210318/kuryanovo-1601774075.html
https://realty.ria.ru/20210318/naberezhnaya-1601757818.html
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городское хозяйство москвы, зарядье, якиманка, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о благоустройстве острова Балчуг

09:52 19.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Благоустройство острова Балчуг станет самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы, который реализуют в 2021 году, основная идея - разделить городское пространство на историческое и современное, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
Мэр отметил, что благоустройство острова планировалось ещё в 2020 году, но из-за пандемии работы пришлось отложить на 2021 год.
По словам Собянина, весной-летом этого года новый облик получат Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные и примыкающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки и Репинский сквер.
"Необходимость в благоустройстве на Балчуге просто бросается в глаза. Хотя он находится в двух шагах от Кремля и Зарядья, улицы здесь выглядят грустно и уныло. Мало зелени, а узкие и местами разбитые тротуары отпугивают пешеходов. Некомфортно всем: местным жителям, постояльцам отелей, офисным работникам и меломанам, приезжающим на концерты в Дом музыки. Основная идея благоустройства Балчуга – условное разделение городского пространства на историческое и современное", - отметил Собянин.
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Он отметил, что нужно привести в порядок и добавить мест отдыха с классическими московскими лавочками на тротуары "внутри" острова – на Садовнической улице, в переулках и вдоль зданий на набережных.
А на набережных у воды, где обычно гуляют туристы и горожане катаются на самокатах и велосипедах, городское пространство, по мнению мэра, могло бы выглядеть более ярко и современно.
"Напротив Дома музыки вполне уместно будут смотреться оригинальные лавочки, обрамленные решеткой из металлических труб. Немного напоминает духовой оркестр и одновременно перекликается с темой реки. Часть новых фонарей Балчуга будет выполнена в современном стиле минимализма. Другие будут напоминать старинные газовые фонари. Парапеты набережных планируется акцентировать с помощью специальной подсветки",- пишет мэр.
Кроме того, на острове станет больше зелени – там разобьют газоны и цветники, высадят новые деревья и кустарники. Среди них европейские липы "Паллида", красные клёны, вязы "Лобел", декоративные яблони, рябинники, кизильники и белый дерен.
"Изюминка" проекта – благоустройство Репинского сквера, самого большого зеленого пространства Балчуга, созданного к 800-летию Москвы в 1948 году. В Репинском сквере будут максимально сохранены существующие деревья и высажены новые зеленые насаждения – на основании архивных ситуационных планов. А новые фонари, скамейки и урны будут выполнены в стиле конца 40-х годов прошлого века", - отметил Собянин.
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По его словам, западная оконечность острова Балчуг между памятником Петру I и улицей Серафимовича формально не входит в этот проект благоустройства, но только потому, что там завершаются работы по реставрации ГЭС-2.
"Рядом с историческим зданием будет создана пешеходная зона, связывающая Храм Христа Спасителя с Якиманкой. С Патриаршего моста можно будет спуститься на Болотную набережную и посидеть прямо у воды. Благоустройство острова Балчуг станет самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы, который мы реализуем в этом году",- заключил мэр.
 
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