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https://ria.ru/20210319/biennale-1601874186.html
Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
Ремонтно-реставрационные работы павильона России на Венецианской биеннале должны быть завершены к открытию Архитектурной биеннале в мае 2021 года, заявила... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T04:50
2021-03-19T04:50
культура
ольга любимова
новости культуры
венецианская биеннале
италия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ремонтно-реставрационные работы павильона России на Венецианской биеннале должны быть завершены к открытию Архитектурной биеннале в мае 2021 года, заявила комиссар павильона России на художественной и архитектурной биеннале Тереза Иароччи Мавика.Как сообщила в четверг пресс-служба Минкультуры РФ, Мавика и глава ведомства Ольга Любимова провели рабочую встречу, на которой обсудили реконструкцию павильона России в садах Джардини в Венеции.По ее словам, реконструированное пространство будет приспособлено для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья и вновь обретет легкость, прозрачность и открытость в духе оригинального архитектурного замысла. Таким образом, павильон примет на себя функции культурного представительства современного искусства России.Мавика сообщила, что работы должны быть завершены к открытию XVII Архитектурной биеннале в мае 2021 года. Министр культуры выразила надежду, что все удастся завершить в срок."Проделанная на данном этапе работа в павильоне, которая велась в условиях неопределенности из-за пандемии, вызывает уважение. Надеюсь, что удастся завершить все в срок, несмотря на трудности. Мы же с нетерпением ждем стабилизации эпидемиологической обстановки, чтобы вживую насладиться запланированной программой павильона и увидеть этот интересный проект", - отметила Любимова.Венецианская биеннале — один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился в 1914 году, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 1930-х годах в рамках этого форума появились международные фестивали музыки, театра, кино, в 1975 году — Международная выставка архитектуры.
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ольга любимова, новости культуры, венецианская биеннале, италия, венеция

Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае

04:50 19.03.2021
 
© Фото : предоставлено Павильоном России, ВенецияПавильон России, сады биеннале, Венеция
Павильон России, сады биеннале, Венеция - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ремонтно-реставрационные работы павильона России на Венецианской биеннале должны быть завершены к открытию Архитектурной биеннале в мае 2021 года, заявила комиссар павильона России на художественной и архитектурной биеннале Тереза Иароччи Мавика.
Как сообщила в четверг пресс-служба Минкультуры РФ, Мавика и глава ведомства Ольга Любимова провели рабочую встречу, на которой обсудили реконструкцию павильона России в садах Джардини в Венеции.
"Как вы знаете, павильон России в венецианских садах Джардини, построенный по проекту Алексея Щусева в 1914 году, служит представительством российской культуры на Венецианской биеннале. Мы поставили перед собой задачу вернуть дух первоначального замысла Щусева и одновременно решить ряд технических проблем", - сказала Мавика, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, реконструированное пространство будет приспособлено для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья и вновь обретет легкость, прозрачность и открытость в духе оригинального архитектурного замысла. Таким образом, павильон примет на себя функции культурного представительства современного искусства России.
© Фото : Пресс-служба Smart ArtПавильон России на Венецианской Биеннале. Проект Щусева
Павильон России на Венецианской Биеннале. Проект Щусева
1 из 3
Павильон России на Венецианской Биеннале. Проект Щусева
© Фото : Пресс-служба Smart Art
© Фото : Пресс-служба Smart ArtПавильон России на Венецианской Биеннале. 1914 год
Павильон России на Венецианской Биеннале. 1914 год
2 из 3
Павильон России на Венецианской Биеннале. 1914 год
© Фото : Пресс-служба Smart Art
© Фото : Пресс-служба Smart ArtПавильон России на Венецианской Биеннале
Павильон России на Венецианской Биеннале
3 из 3
Павильон России на Венецианской Биеннале
© Фото : Пресс-служба Smart Art
1 из 3
Павильон России на Венецианской Биеннале. Проект Щусева
© Фото : Пресс-служба Smart Art
2 из 3
Павильон России на Венецианской Биеннале. 1914 год
© Фото : Пресс-служба Smart Art
3 из 3
Павильон России на Венецианской Биеннале
© Фото : Пресс-служба Smart Art
Мавика сообщила, что работы должны быть завершены к открытию XVII Архитектурной биеннале в мае 2021 года. Министр культуры выразила надежду, что все удастся завершить в срок.
"Проделанная на данном этапе работа в павильоне, которая велась в условиях неопределенности из-за пандемии, вызывает уважение. Надеюсь, что удастся завершить все в срок, несмотря на трудности. Мы же с нетерпением ждем стабилизации эпидемиологической обстановки, чтобы вживую насладиться запланированной программой павильона и увидеть этот интересный проект", - отметила Любимова.
© РИА Новости / Светлана Янкина

Павильон России в Джардини проект Шеховцова

Биеннале современного искусства открылась в Венеции
1 из 5

Павильон России в Джардини проект Шеховцова

© РИА Новости / Светлана Янкина
© РИА Новости / Светлана Янкина

Павильон России на Венецианской биеннале

Павильон России на Венецианской биеннале
2 из 5

Павильон России на Венецианской биеннале

© РИА Новости / Светлана Янкина
© Фото : Агентство архитектурных новостей / Юлия ТарабаринаПавильон России на архитектурной биеннале в Венеции
Павильон России на архитектурной биеннале в Венеции
3 из 5
Павильон России на архитектурной биеннале в Венеции
© Фото : Агентство архитектурных новостей / Юлия Тарабарина
© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биенналеПавильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017
Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017
4 из 5
Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017
© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биеннале
© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биенналеПавильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017
Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017
5 из 5
Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017
© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биеннале
1 из 5

Павильон России в Джардини проект Шеховцова

© РИА Новости / Светлана Янкина
2 из 5

Павильон России на Венецианской биеннале

© РИА Новости / Светлана Янкина
3 из 5
Павильон России на архитектурной биеннале в Венеции
© Фото : Агентство архитектурных новостей / Юлия Тарабарина
4 из 5
Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017
© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биеннале
5 из 5
Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017
© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биеннале
Венецианская биеннале — один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился в 1914 году, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 1930-х годах в рамках этого форума появились международные фестивали музыки, театра, кино, в 1975 году — Международная выставка архитектуры.
Подготовка к 76-му Венецианскому кинофестивалю - РИА Новости, 1920, 18.02.2020
18 февраля 2020, 09:49
Павильон РФ на Венецианской биеннале станет архитектурным бюро
 
КультураОльга ЛюбимоваНовости культурыВенецианская биенналеИталияВенеция
 
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