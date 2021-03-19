Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
© Фото : предоставлено Павильоном России, ВенецияПавильон России, сады биеннале, Венеция
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ремонтно-реставрационные работы павильона России на Венецианской биеннале должны быть завершены к открытию Архитектурной биеннале в мае 2021 года, заявила комиссар павильона России на художественной и архитектурной биеннале Тереза Иароччи Мавика.
Как сообщила в четверг пресс-служба Минкультуры РФ, Мавика и глава ведомства Ольга Любимова провели рабочую встречу, на которой обсудили реконструкцию павильона России в садах Джардини в Венеции.
"Как вы знаете, павильон России в венецианских садах Джардини, построенный по проекту Алексея Щусева в 1914 году, служит представительством российской культуры на Венецианской биеннале. Мы поставили перед собой задачу вернуть дух первоначального замысла Щусева и одновременно решить ряд технических проблем", - сказала Мавика, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, реконструированное пространство будет приспособлено для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья и вновь обретет легкость, прозрачность и открытость в духе оригинального архитектурного замысла. Таким образом, павильон примет на себя функции культурного представительства современного искусства России.
© Фото : Пресс-служба Smart ArtПавильон России на Венецианской Биеннале. Проект Щусева
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Павильон России на Венецианской Биеннале. Проект Щусева
© Фото : Пресс-служба Smart Art
© Фото : Пресс-служба Smart ArtПавильон России на Венецианской Биеннале. 1914 год
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Павильон России на Венецианской Биеннале. 1914 год
© Фото : Пресс-служба Smart Art
© Фото : Пресс-служба Smart ArtПавильон России на Венецианской Биеннале
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Павильон России на Венецианской Биеннале
© Фото : Пресс-служба Smart Art
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Павильон России на Венецианской Биеннале. Проект Щусева
© Фото : Пресс-служба Smart Art
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Павильон России на Венецианской Биеннале. 1914 год
© Фото : Пресс-служба Smart Art
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Павильон России на Венецианской Биеннале
© Фото : Пресс-служба Smart Art
Мавика сообщила, что работы должны быть завершены к открытию XVII Архитектурной биеннале в мае 2021 года. Министр культуры выразила надежду, что все удастся завершить в срок.
"Проделанная на данном этапе работа в павильоне, которая велась в условиях неопределенности из-за пандемии, вызывает уважение. Надеюсь, что удастся завершить все в срок, несмотря на трудности. Мы же с нетерпением ждем стабилизации эпидемиологической обстановки, чтобы вживую насладиться запланированной программой павильона и увидеть этот интересный проект", - отметила Любимова.
© Фото : Агентство архитектурных новостей / Юлия ТарабаринаПавильон России на архитектурной биеннале в Венеции
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Павильон России на архитектурной биеннале в Венеции
© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биенналеПавильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017
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Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017
© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биеннале
© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биенналеПавильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017
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Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017
© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биеннале
3 из 5
Павильон России на архитектурной биеннале в Венеции
4 из 5
Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017
© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биеннале
5 из 5
Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017
© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биеннале
Венецианская биеннале — один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился в 1914 году, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 1930-х годах в рамках этого форума появились международные фестивали музыки, театра, кино, в 1975 году — Международная выставка архитектуры.
18 февраля 2020, 09:49Павильон РФ на Венецианской биеннале станет архитектурным бюро