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Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае

Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае

Ремонтно-реставрационные работы павильона России на Венецианской биеннале должны быть завершены к открытию Архитектурной биеннале в мае 2021 года, заявила... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T04:50

2021-03-19T04:50

2021-03-19T04:50

культура

ольга любимова

новости культуры

венецианская биеннале

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венеция

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ремонтно-реставрационные работы павильона России на Венецианской биеннале должны быть завершены к открытию Архитектурной биеннале в мае 2021 года, заявила комиссар павильона России на художественной и архитектурной биеннале Тереза Иароччи Мавика.Как сообщила в четверг пресс-служба Минкультуры РФ, Мавика и глава ведомства Ольга Любимова провели рабочую встречу, на которой обсудили реконструкцию павильона России в садах Джардини в Венеции.По ее словам, реконструированное пространство будет приспособлено для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья и вновь обретет легкость, прозрачность и открытость в духе оригинального архитектурного замысла. Таким образом, павильон примет на себя функции культурного представительства современного искусства России.Мавика сообщила, что работы должны быть завершены к открытию XVII Архитектурной биеннале в мае 2021 года. Министр культуры выразила надежду, что все удастся завершить в срок."Проделанная на данном этапе работа в павильоне, которая велась в условиях неопределенности из-за пандемии, вызывает уважение. Надеюсь, что удастся завершить все в срок, несмотря на трудности. Мы же с нетерпением ждем стабилизации эпидемиологической обстановки, чтобы вживую насладиться запланированной программой павильона и увидеть этот интересный проект", - отметила Любимова.Венецианская биеннале — один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился в 1914 году, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 1930-х годах в рамках этого форума появились международные фестивали музыки, театра, кино, в 1975 году — Международная выставка архитектуры.

https://realty.ria.ru/20200218/1564908563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, новости культуры, венецианская биеннале, италия, венеция