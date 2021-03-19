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Тверская область
https://ria.ru/20210319/bezhetsk-1601934264.html
Руденя: в Бежецке построят дом-интернат нового типа для пожилых людей
Руденя: в Бежецке построят дом-интернат нового типа для пожилых людей
Дом-интернат нового типа для пожилых людей планируется построить в Бежецке, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:55
2021-03-19T10:55
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 19 мар – РИА Новости. Дом-интернат нового типа для пожилых людей планируется построить в Бежецке, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Планы строительства заведения – пансиона малой вместимости, спроектированного с учетом нужд пожилых людей, обсуждался на совещание о реновации в регионе стационарных учреждений социального обслуживания населения. "Это должны быть комфортные современные учреждения. На прилегающей территории важно предусмотреть места для прогулок, физической активности, необходимую для пожилых людей инфраструктуру", – сказал губернатор области Игорь Руденя.По сообщению пресс-службы, определен земельный участок для строительства площадью почти три гектара, который расположен в черте города и подключен ко всем необходимым коммуникациям. В этом году планируется разработать проектно-сметную документацию, провести госэкспертизу, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на середину 2023 года.
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игорь руденя

Руденя: в Бежецке построят дом-интернат нового типа для пожилых людей

10:55 19.03.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 19 мар – РИА Новости. Дом-интернат нового типа для пожилых людей планируется построить в Бежецке, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Планы строительства заведения – пансиона малой вместимости, спроектированного с учетом нужд пожилых людей, обсуждался на совещание о реновации в регионе стационарных учреждений социального обслуживания населения.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Руденя выступил с рядом инициатив в сфере занятости населения
"Это должны быть комфортные современные учреждения. На прилегающей территории важно предусмотреть места для прогулок, физической активности, необходимую для пожилых людей инфраструктуру", – сказал губернатор области Игорь Руденя.
По сообщению пресс-службы, определен земельный участок для строительства площадью почти три гектара, который расположен в черте города и подключен ко всем необходимым коммуникациям.
В этом году планируется разработать проектно-сметную документацию, провести госэкспертизу, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на середину 2023 года.
Поддержка старшего поколения – одно из приоритетных направлений национального проекта "Демография".
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
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