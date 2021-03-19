https://ria.ru/20210319/bayden-1601910588.html

Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России

Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России

Президент США Джо Байден не будет смягчать выражения в отношении России, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T04:09

2021-03-19T04:09

2021-03-19T04:09

россия

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден не будет смягчать выражения в отношении России, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки."Дипломатия работает таким образом… что если не сдерживаться и быть откровенным, то выражаешь обеспокоенность там, где она есть, и ищешь возможности совместной работы. А с Россией есть возможности совместной работы по ядерному нераспространению… Мы это изучим", - сказала Псаки.Россия в прошлом опровергала все обвинения, перечисленные Псаки.

https://ria.ru/20210319/rasizm-1601910366.html

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2021

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россия, дженнифер псаки, джо байден, сша, в мире