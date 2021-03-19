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Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Президент США Джо Байден не будет смягчать выражения в отношении России, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T04:09
2021-03-19T04:09
2021-03-19T04:09
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден не будет смягчать выражения в отношении России, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки."Дипломатия работает таким образом… что если не сдерживаться и быть откровенным, то выражаешь обеспокоенность там, где она есть, и ищешь возможности совместной работы. А с Россией есть возможности совместной работы по ядерному нераспространению… Мы это изучим", - сказала Псаки.Россия в прошлом опровергала все обвинения, перечисленные Псаки.
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