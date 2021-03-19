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ЦБ отозвал лицензию у "ЮМК банка"
ЦБ отозвал лицензию у "ЮМК банка"
ЦБ РФ с 19 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "ЮМК банк" (город Краснодар), говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T08:37
2021-03-19T09:15
россия
краснодар
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. ЦБ РФ с 19 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "ЮМК банк" (город Краснодар), говорится в сообщении регулятора.Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что "ЮМК банк" допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, в ходе инспекционной проверки банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.Добавляется, что деятельность "ЮМК банка" была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной."ЮМК банк" не является участником системы страхования вкладов.По данным рейтинга РИА Новости, "ЮМК банк" на 1 января занимал 225-е место в российской банковской системе по размеру активов.
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россия, краснодар, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ отозвал лицензию у "ЮМК банка"

08:37 19.03.2021 (обновлено: 09:15 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. ЦБ РФ с 19 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "ЮМК банк" (город Краснодар), говорится в сообщении регулятора.
Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что "ЮМК банк" допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, в ходе инспекционной проверки банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.
Добавляется, что деятельность "ЮМК банка" была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной.
"ЮМК банк" не является участником системы страхования вкладов.
По данным рейтинга РИА Новости, "ЮМК банк" на 1 января занимал 225-е место в российской банковской системе по размеру активов.
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