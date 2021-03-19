https://ria.ru/20210319/bank-1601918803.html

ЦБ отозвал лицензию у "ЮМК банка"

ЦБ отозвал лицензию у "ЮМК банка"

ЦБ РФ с 19 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "ЮМК банк" (город Краснодар), говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T08:37

2021-03-19T08:37

2021-03-19T09:15

россия

краснодар

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. ЦБ РФ с 19 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "ЮМК банк" (город Краснодар), говорится в сообщении регулятора.Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что "ЮМК банк" допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, в ходе инспекционной проверки банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.Добавляется, что деятельность "ЮМК банка" была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной."ЮМК банк" не является участником системы страхования вкладов.По данным рейтинга РИА Новости, "ЮМК банк" на 1 января занимал 225-е место в российской банковской системе по размеру активов.

https://ria.ru/20210319/nadbavki-1601908761.html

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россия, краснодар, центральный банк рф (цб рф), экономика