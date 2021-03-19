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В Великом Новгороде столкнулись три автобуса
В Великом Новгороде столкнулись три автобуса
Три автобуса столкнулись у остановки на Большой Санкт-Петербургской улице в Великом Новгороде, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель регионального РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:14
2021-03-19T13:14
2021-03-19T13:14
великий новгород
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Три автобуса столкнулись у остановки на Большой Санкт-Петербургской улице в Великом Новгороде, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД."В первой половине дня три пассажирских автобуса столкнулись на остановке на Большой Санкт-Петербургской улице, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, ДТП является незначительным, автобусы получили небольшие механические повреждения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210313/dtp-1601083293.html
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великий новгород, происшествия