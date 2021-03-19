https://ria.ru/20210319/astrazeneca-1602004714.html

В Швеции расследуют смерти двух человек после прививки AstraZeneca

В Швеции расследуют смерти двух человек после прививки AstraZeneca

Государственное фармацевтическое управление Швеции проводит расследование в связи со смертью двух человек, которые недавно получили вакцину против COVID-19... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T15:53

2021-03-19T15:53

2021-03-19T15:54

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

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astrazeneca

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швеция

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Государственное фармацевтическое управление Швеции проводит расследование в связи со смертью двух человек, которые недавно получили вакцину против COVID-19 производства компании AstraZeneca, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на официального представителя ведомства.Как заявила официальный представитель управления Вероника Артурсон, в ведомстве рассматривают эти случаи как "серьезный вопрос", но подчеркивают, что они очень редки. По ее словам, специалистам необходимо провести расследование и собрать больше данных перед тем, как делать какие-то выводы."Пока мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть связь этих смертей и вакцины", - сказала она.Как отмечает радиостанция, первый случай смерти недавно вакцинированного пациента был зафиксирован в городе Лунд в конце февраля. Женщина в возрасте 60 с лишним лет скончалась в реанимации. Как сообщили ее родственники местным СМИ, она была здорова, но после вакцинации у нее стали развиваться симптомы, похожие на простуду. В пятницу ведомство сообщило, что был зафиксирован еще один предполагаемый случай смерти пациента после вакцинации – через две недели после прививки скончался мужчина в возрасте около 60 лет. До вакцинации у него были зафиксированы несколько заболеваний. Он скончался от кровоизлияния в мозг.Ранее ряд стран Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у получивших прививку. В четверг шведское Агентство общественного здравоохранения сообщило, что пока не будет возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на данные регулятора ЕС. Ранее Европейский лекарственный регулятор ЕМА подтвердил эффективность и безопасность вакцины AstraZeneca, связи между тромбоэмболическими осложнениями у привитых вакциной и качеством препарата пока не выявлено. При этом в ЕМА добавили, что категорически исключить такой возможной связи все же нельзя, тщательное изучение действия вакцины и ее возможных побочных эффектов будет продолжено.

https://ria.ru/20210319/astrazeneca-1601991967.html

швеция

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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, швеция, в мире