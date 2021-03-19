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https://ria.ru/20210319/astrazeneca-1602004714.html
В Швеции расследуют смерти двух человек после прививки AstraZeneca
В Швеции расследуют смерти двух человек после прививки AstraZeneca
Государственное фармацевтическое управление Швеции проводит расследование в связи со смертью двух человек, которые недавно получили вакцину против COVID-19... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:53
2021-03-19T15:54
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
евросоюз
швеция
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Государственное фармацевтическое управление Швеции проводит расследование в связи со смертью двух человек, которые недавно получили вакцину против COVID-19 производства компании AstraZeneca, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на официального представителя ведомства.Как заявила официальный представитель управления Вероника Артурсон, в ведомстве рассматривают эти случаи как "серьезный вопрос", но подчеркивают, что они очень редки. По ее словам, специалистам необходимо провести расследование и собрать больше данных перед тем, как делать какие-то выводы."Пока мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть связь этих смертей и вакцины", - сказала она.Как отмечает радиостанция, первый случай смерти недавно вакцинированного пациента был зафиксирован в городе Лунд в конце февраля. Женщина в возрасте 60 с лишним лет скончалась в реанимации. Как сообщили ее родственники местным СМИ, она была здорова, но после вакцинации у нее стали развиваться симптомы, похожие на простуду. В пятницу ведомство сообщило, что был зафиксирован еще один предполагаемый случай смерти пациента после вакцинации – через две недели после прививки скончался мужчина в возрасте около 60 лет. До вакцинации у него были зафиксированы несколько заболеваний. Он скончался от кровоизлияния в мозг.Ранее ряд стран Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у получивших прививку. В четверг шведское Агентство общественного здравоохранения сообщило, что пока не будет возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на данные регулятора ЕС. Ранее Европейский лекарственный регулятор ЕМА подтвердил эффективность и безопасность вакцины AstraZeneca, связи между тромбоэмболическими осложнениями у привитых вакциной и качеством препарата пока не выявлено. При этом в ЕМА добавили, что категорически исключить такой возможной связи все же нельзя, тщательное изучение действия вакцины и ее возможных побочных эффектов будет продолжено.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, швеция, в мире

В Швеции расследуют смерти двух человек после прививки AstraZeneca

15:53 19.03.2021 (обновлено: 15:54 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Государственное фармацевтическое управление Швеции проводит расследование в связи со смертью двух человек, которые недавно получили вакцину против COVID-19 производства компании AstraZeneca, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на официального представителя ведомства.
Как заявила официальный представитель управления Вероника Артурсон, в ведомстве рассматривают эти случаи как "серьезный вопрос", но подчеркивают, что они очень редки. По ее словам, специалистам необходимо провести расследование и собрать больше данных перед тем, как делать какие-то выводы.
"Пока мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть связь этих смертей и вакцины", - сказала она.
Как отмечает радиостанция, первый случай смерти недавно вакцинированного пациента был зафиксирован в городе Лунд в конце февраля. Женщина в возрасте 60 с лишним лет скончалась в реанимации. Как сообщили ее родственники местным СМИ, она была здорова, но после вакцинации у нее стали развиваться симптомы, похожие на простуду. В пятницу ведомство сообщило, что был зафиксирован еще один предполагаемый случай смерти пациента после вакцинации – через две недели после прививки скончался мужчина в возрасте около 60 лет. До вакцинации у него были зафиксированы несколько заболеваний. Он скончался от кровоизлияния в мозг.
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 14:55Распространение коронавируса
Во Франции рекомендовали возобновить использование вакцины AstraZeneca
Ранее ряд стран Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у получивших прививку. В четверг шведское Агентство общественного здравоохранения сообщило, что пока не будет возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на данные регулятора ЕС. Ранее Европейский лекарственный регулятор ЕМА подтвердил эффективность и безопасность вакцины AstraZeneca, связи между тромбоэмболическими осложнениями у привитых вакциной и качеством препарата пока не выявлено. При этом в ЕМА добавили, что категорически исключить такой возможной связи все же нельзя, тщательное изучение действия вакцины и ее возможных побочных эффектов будет продолжено.
 
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