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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210319/asfalt-1602046185.html
Примерно 23 млн квадратных метров асфальта заменят в Москве в этом году
Примерно 23 млн квадратных метров асфальта заменят в Москве в этом году
Примерно 23 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия будет отремонтировано в Москве в этом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:53
2021-03-19T18:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Примерно 23 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия будет отремонтировано в Москве в этом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью телеканалу "Москва 24"."В этом году примерно 23 миллиона метров квадратных асфальтовых покрытий будут отремонтированы, начиная от дворовых территорий и заканчивая примерно 1,5 тысячи различных объектов улично-дорожной сети", - сообщил Бирюков.Заммэра уточнил, что в настоящее время в городе эксплуатируется примерно 120 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Примерно 23 млн квадратных метров асфальта заменят в Москве в этом году

18:53 19.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие во время сезонного ремонта дороги на одной из улиц в Москв
Рабочие во время сезонного ремонта дороги на одной из улиц в Москв - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Примерно 23 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия будет отремонтировано в Москве в этом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью телеканалу "Москва 24".
"В этом году примерно 23 миллиона метров квадратных асфальтовых покрытий будут отремонтированы, начиная от дворовых территорий и заканчивая примерно 1,5 тысячи различных объектов улично-дорожной сети", - сообщил Бирюков.
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Заммэра уточнил, что в настоящее время в городе эксплуатируется примерно 120 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
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