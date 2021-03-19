https://ria.ru/20210319/asfalt-1602046185.html

Примерно 23 млн квадратных метров асфальта заменят в Москве в этом году

Примерно 23 млн квадратных метров асфальта заменят в Москве в этом году

Примерно 23 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия будет отремонтировано в Москве в этом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:53

2021-03-19T18:53

2021-03-19T18:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149295/36/1492953675_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e13fff60e02984fb60a033a133c94398.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Примерно 23 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия будет отремонтировано в Москве в этом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью телеканалу "Москва 24"."В этом году примерно 23 миллиона метров квадратных асфальтовых покрытий будут отремонтированы, начиная от дворовых территорий и заканчивая примерно 1,5 тысячи различных объектов улично-дорожной сети", - сообщил Бирюков.Заммэра уточнил, что в настоящее время в городе эксплуатируется примерно 120 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети.

https://ria.ru/20210319/moskva-1602045972.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество