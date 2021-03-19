https://ria.ru/20210319/argentina-1601965056.html

Власти Аргентины рекомендуют гражданам воздержаться от поездок за рубеж

Власти Аргентины рекомендуют гражданам воздержаться от поездок за рубеж

Власти Аргентины рекомендуют гражданам воздержаться от поездок за рубеж, чтобы избежать роста числа заражений коронавирусом, сообщил президент страны Альберто... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:58

2021-03-19T17:58

2021-03-19T17:58

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар — РИА Новости. Власти Аргентины рекомендуют гражданам воздержаться от поездок за рубеж, чтобы избежать роста числа заражений коронавирусом, сообщил президент страны Альберто Фернандес.Он отметил, что провел встречу с губернаторами всех провинций, на которой обсуждались дальнейшие меры по борьбе с COVID-19."Чтобы предотвратить и максимально уменьшить влияние второй волны эпидемии, я прошу всех соблюдать основные меры профилактики", — сказал он. Речь о дистанции в два метра, правильном использовании маски, гигиене рук, вентиляции помещений."Я хочу, чтобы вы знали, что новые варианты вируса делают путешествия рискованными. Категорически не рекомендуется выезжать за границу. Те, кто это делает, по возвращении должны будут изолироваться", — добавил президент.Границы Аргентины по-прежнему будут закрыты для иностранных туристов.

https://ria.ru/20210318/tyumen-1600921269.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, аргентина