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Власти Аргентины рекомендуют гражданам воздержаться от поездок за рубеж
Власти Аргентины рекомендуют гражданам воздержаться от поездок за рубеж
Власти Аргентины рекомендуют гражданам воздержаться от поездок за рубеж, чтобы избежать роста числа заражений коронавирусом, сообщил президент страны Альберто... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:58
2021-03-19T17:58
2021-03-19T17:58
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аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар — РИА Новости. Власти Аргентины рекомендуют гражданам воздержаться от поездок за рубеж, чтобы избежать роста числа заражений коронавирусом, сообщил президент страны Альберто Фернандес.Он отметил, что провел встречу с губернаторами всех провинций, на которой обсуждались дальнейшие меры по борьбе с COVID-19."Чтобы предотвратить и максимально уменьшить влияние второй волны эпидемии, я прошу всех соблюдать основные меры профилактики", — сказал он. Речь о дистанции в два метра, правильном использовании маски, гигиене рук, вентиляции помещений."Я хочу, чтобы вы знали, что новые варианты вируса делают путешествия рискованными. Категорически не рекомендуется выезжать за границу. Те, кто это делает, по возвращении должны будут изолироваться", — добавил президент.Границы Аргентины по-прежнему будут закрыты для иностранных туристов.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, аргентина
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар — РИА Новости. Власти Аргентины рекомендуют гражданам воздержаться от поездок за рубеж, чтобы избежать роста числа заражений коронавирусом, сообщил президент страны Альберто Фернандес.
Он отметил, что провел встречу с губернаторами всех провинций, на которой обсуждались дальнейшие меры по борьбе с COVID-19.
"Чтобы предотвратить и максимально уменьшить влияние второй волны эпидемии, я прошу всех соблюдать основные меры профилактики", — сказал он. Речь о дистанции в два метра, правильном использовании маски, гигиене рук, вентиляции помещений.
"Я хочу, чтобы вы знали, что новые варианты вируса делают путешествия рискованными. Категорически не рекомендуется выезжать за границу. Те, кто это делает, по возвращении должны будут изолироваться", — добавил президент.
Границы Аргентины по-прежнему будут закрыты для иностранных туристов.