Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210319/aeroflot-1601926048.html
Дело о хищении у "Аэрофлота" более 250 миллионов рублей направили в суд
Дело о хищении у "Аэрофлота" более 250 миллионов рублей направили в суд
Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении у ПАО "Аэрофлот" более 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:56
2021-03-19T10:06
россия
аэрофлот
генеральная прокуратура рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590779837_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_890621b6ed788694226b6e90a0fb2647.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении у ПАО "Аэрофлот" более 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства."Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, бывшего начальника отдела взаимодействия с органами государственной власти данной авиакомпании Татьяны Давыдовой, а также адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы.По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Между тем, необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании.На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных ПАО "Аэрофлот" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов 250,6 миллиона рублей, отмечает ведомство.Похищенными деньгами члены преступной группы распорядились по своему усмотрению.В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210303/putin-1599748892.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590779837_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_6e51bec478def9a5457e5b1df2223400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, аэрофлот, генеральная прокуратура рф, происшествия

Дело о хищении у "Аэрофлота" более 250 миллионов рублей направили в суд

09:56 19.03.2021 (обновлено: 10:06 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле Международного аэропорта Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении у ПАО "Аэрофлот" более 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, бывшего начальника отдела взаимодействия с органами государственной власти данной авиакомпании Татьяны Давыдовой, а также адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы.
По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Между тем, необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании.
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 13:47
Путин призвал активнее выявлять хищения госсредств
На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных ПАО "Аэрофлот" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов 250,6 миллиона рублей, отмечает ведомство.
Похищенными деньгами члены преступной группы распорядились по своему усмотрению.
В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
РоссияАэрофлотГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Американцы направили посольству РФ письма с извинениями за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
01:16Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
01:07Экс-директор "Военторга" частично признал вину в американском суде
01:05Глава AmCham считает, что "Северный поток — 2" будет достроен
Лента новостейМолния