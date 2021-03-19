https://ria.ru/20210319/aeroflot-1601926048.html

Дело о хищении у "Аэрофлота" более 250 миллионов рублей направили в суд

Дело о хищении у "Аэрофлота" более 250 миллионов рублей направили в суд

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении у ПАО "Аэрофлот" более 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T09:56

2021-03-19T09:56

2021-03-19T10:06

россия

аэрофлот

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении у ПАО "Аэрофлот" более 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства."Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, бывшего начальника отдела взаимодействия с органами государственной власти данной авиакомпании Татьяны Давыдовой, а также адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы.По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Между тем, необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании.На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных ПАО "Аэрофлот" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов 250,6 миллиона рублей, отмечает ведомство.Похищенными деньгами члены преступной группы распорядились по своему усмотрению.В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210303/putin-1599748892.html

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россия, аэрофлот, генеральная прокуратура рф, происшествия